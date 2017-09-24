Социалисты выступили за переход к президентской форме правления

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова выдвинула инициативу о переходе к президентской форме правления. Об этом сказано в тексте принятой на митингах в поддержку лидера страны Игоря Додона резолюции.

Основной посыл митингов — выражение солидарности с идеей президента провести референдум по ряду ключевых, на его взгляд, вопросов. Речь идет о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент и сокращении числа депутатов со 101-го до 71-го, о возврате гражданами выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также преподавания истории Молдовы в школах страны. Однако Конституционный суд признал незаконным проведение объявленного президентом референдума.

"Исходя из того, что президент республики является единственным легитимным руководителем страны и выражает волю народа, Партия социалистов выдвигает инициативу о переходе к президентской форме правления. Учитывая, что правящий режим отказывает народу Молдовы в выражении своего мнения по средствам референдума, единственный способ волеизъявления народа — досрочные парламентские выборы", — зачитал депутат-социалист Влад Батрынча текст резолюции митингов, которые прошли в нескольких городах республики в воскресенье.

В ней также сказано, что "начиная с сегодняшнего дня, Партия социалистов объявляет о старте национальной кампании по сбору подписей за переход к президентской форме правления и наделения президента страны функцией исполнительной власти в Молдове". Как отметил Батрынча, "в рамках этой кампании представители Партии социалистов войдут в каждый дом, предоставляя возможность каждому жителю страны высказать свое мнение о том, кто должен управлять страной".

"Наша задача собрать как минимум 70% подписей граждан, обладающих избирательным правом. В случае попыток отстранения президента страны от должности или силового решения приднестровского конфликта президент созовет на великое национальное собрание весь народ. Мы последуем его призыву и прибудем в Кишинев ради окончательного избавления от этого режима. Узурпация не пройдет", — сказано в документе.

Противостояние в верхних эшелонах власти

Конфронтация в верхних эшелонах власти Молдовы продолжает накаляться. Противостояние парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента республики с другой обостряется с каждым днем. Основным предметом острых споров остается внешняя политика страны: глава республики настаивает на сближении с Востоком, а именно с Россией, тогда как парламентское большинство и назначенное им правительство склоняются в сторону Запада, а именно Евросоюза. Однако противоборство в верхах власти наблюдается и на законодательном уровне — президент блокирует инициативы проевропейской власти, а предложения лидера республики не находят поддержки среди депутатов. В четверг парламент принял повторно отклоненные Додоном законы, которые он вернул на пересмотр депутатам. В ответ на это глава республики обратил внимание, что может взять на себя политическую ответственность и не подписать законы, за которые повторно проголосовал парламент.