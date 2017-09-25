Кому на берегах Днестра невыгодна реинтеграция Молдовы

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Со стороны руководства Приднестровья нет конкретных шагов по объединению берегов Днестра, и такому положению вещей есть ряд объяснений, заявил корреспонденту Sputnik эксперт по Левобережью Сергей Захаров.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Мнение: получит ли Приднестровье спецстатус в ООН

"Тирасполь прекратил уголовное преследование в отношении ряда граждан Молдовы, просит признания автомобильных номеров. С одной стороны, Кишинев реагирует благосклонно, с другой же настаивает на том, чтобы приднестровцы регистрировали молдавские номера. Но на левом берегу хотят свои номерные знаки и право на самостоятельные решения, и это также можно объяснить", — отметил Захаров.

По его словам, в Приднестровье видят, как воюют между собой президент и правящая коалиция Молдовы, и боятся доверять, так как не знают, каков будет исход этого конфликта.

"Может, приднестровцы хотят доверять Кишиневу, но боятся. И с этой точкой зрения нужно считаться", — добавил Захаров.

Он подчеркнул, что интеграция берегов Днестра не выгодна бизнес-элитам региона.

"Много говорят о том, что Приднестровьем фактически управляет компания "Шериф". В Молдове есть свой олигархат. Сферы влияния разделены. Но выбор граждан Молдовы, живущих в Приднестровье, показал, насколько они хотели доверять Игорю Додону. Избирательные участки в Зоне безопасности были переполнены в день выборов президента, а итоги показали, что там в большинстве своем проголосовали именно за Додона", — сказал Захаров.