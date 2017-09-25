Перейдет ли Молдова к президентской форме правления

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Если говорить о сборе подписей за переход к президентской форме правления, то большинство граждан Молдовы подпишутся за то, чтобы президент стал главой исполнительной власти, заявил в беседе с корреспондентом Sputnik президент молодежного движения "Воевод" Николай Паскару.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Гырбу: пенсионные инициативы Додона трудновыполнимы

В ходе протестов, состоявшихся 24 сентября, ПСРМ объявила сбор подписей за переход к президентской форме правления и за наделение президента страны функцией главы исполнительной власти.

"Шансы на то, что Додон найдет в этом начинании поддержку у народа, — велики. Президент за время своего мандата выдвинул много инициатив, необходимых нашей стране, и народ ему поверил, в том числе и жители Гагаузии, и граждане Молдовы, живущие на левом берегу Днестра. Напомню, что президент выступает за добрососедство как с Западом, так и с Востоком", — отметил Паскару.

По его словам, "следовательно, попытки правящего большинства лишить президента части того небольшого объема полномочий, которые у него есть на данный момент, — это неуважение к народу страны".

"Конечно, лучше было бы, чтобы правящее большинство и президент договорились. Но мы видим совершенно разные точки зрения, поэтому развитие этот столкновения неизбежно. Особенно, если одна из сторон тянет нас в НАТО. Стране нужен лидер, который возьмет на себя ответственность за страну. Но к этому конфликту уже подключаются внешние силы, поэтому не дай бог нам повторения украинского сценария", — сказал Паскару.