ЦИК Молдовы определил сумму на проведение референдума против Киртоакэ

Отставка близко: Центризбирком подсчитал, сколько средств понадобится на проведение референдума по снятию с должности мэра Кишинева Дорина Киртоакэ

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы на заседании во вторник утвердила смету расходов на организацию и проведение местного референдума по отзыву Дорина Киртоакэ с должности мэра Кишинева.

По словам главы Центризбиркома Алины Руссу, на организацию и проведение плебисцита, который намечен на 19 ноября, необходимо 8 миллионов 910,64 тысячи леев.

Она пояснила, что затраты ЦИК составят примерно 7 миллионов 800 тысяч леев, а Центра непрерывного образования в избирательной сфере при ЦИК — около миллиона 109 тысяч леев.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Киртоакэ нанюхался краски: что наделал либерал у себя на пороге

Как отметила руководитель Центризбиркома, принятое ЦИК решение направят на рассмотрение в парламент и правительство для подтверждения выделения необходимых финансовых средств.

С чего все началось?

В муниципальном совете Кишинева проголосовали за проведение местного референдума по отставке Киртоакэ 19 ноября. Это предложение внесли мунсоветники от Партии социалистов после того, как Апелляционная плата Кишинева подтвердила постановление суда столичного сектора Буюкань от 21 июля 2017 года о соблюдении всех норм по сбору подписей о проведении референдума по отставке Киртоакэ.

В мунсовете Кишинева это предложение поддержало большинство советников, кроме фракции Либеральной партии, представленной 12 членами. Согласно статье 180 Кодекса о выборах, "вопрос о проведении местного референдума может быть инициирован 10% граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на территории соответствующей административно-территориальной единицы". Это, по словам главы фракции социалистов в мунсовете Иона Чебана, 64 тысячи 411 человек.

Выдача подписных листов для референдума по отставке генерального мэра Кишинева Дорина Киртоакэ и сбор подписей в поддержку этой инициативы начались 11 мая.

Сколько нужно голосов для отставки Киртоакэ?

Текст вопроса, который вынесут на референдум, будет указан на государственном и русском языках. Звучать он будет следующим образом: "Поддерживаете ли вы отзыв генерального примара муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ?".

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI ЦИК утвердил дату референдума по отставке Киртоакэ

Позже ЦИК утвердил дату проведения плебисцита на 19 ноября 2017 года. Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей.

Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

25 мая Киртоакэ задержали по подозрению по делу о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Столичный градоначальник помещен под домашний арест на 30 дней. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет лишения свободы. Кроме того, в сентябрe антикоррупционные органы страны сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.