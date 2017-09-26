Канду: Додон обязан подписать законы, повторно принятые парламентом

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обязан подписать законы, за которые повторно проголосовали молдавские депутаты, заявил во вторник на брифинге спикер парламента республики Андриан Канду.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Канду рассказал, найдутся ли деньги на референдум по отставке Киртоакэ

Конфронтация в высших эшелонах власти Молдовы продолжает накаляться. Противостояние парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента республики — с другой обостряется с каждым днем. Основным предметом острых споров остается внешняя политика страны: глава республики настаивает на сближении с Востоком, а именно с Россией, тогда как парламентское большинство и назначенное им правительство склоняются в сторону Запада, а именно — Евросоюза.

Однако противоборство в верхах власти наблюдается и на законодательном уровне — президент блокирует инициативы проевропейской власти, а предложения лидера республики не находят поддержки среди депутатов. В четверг парламент принял повторно отклоненные Додоном законы, которые он вернул на пересмотр депутатам. В ответ на это глава республики обратил внимание, что может взять на себя политическую ответственность и не подписать законы, за которые повторно проголосовал парламент.

"Сегодня подписал законы, которые были приняты на прошлой неделе парламентом, и они переданы президенту Додону на подпись. Он обязан промульгировать (подписать — ред.) законы, проголосованные повторно. В ситуации, когда он вновь откажется, то нам придется обратиться в Конституционный суд", — отметил Канду.

По его словам, каждое ведомство должно соблюдать законы и конституцию страны.

"Факт нарушения конституции констатирует также Конституционный суд", — сказал Канду.