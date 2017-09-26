Что такое формат 5+2 в нынешних реалиях

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Переговорный формат 5+2 по приднестровскому урегулированию работает уже около 10 лет, и это действующая площадка для поиска компромиссов между Кишиневом и Тирасполем, заявил в беседе с корреспондентом Sputnik политолог Борис Шаповалов.

Ранее статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и глава Приднестровья Вадим Красносельский в телефонном разговоре отметили важность активизации подготовки новой встречи в формате 5+2 по приднестровскому урегулированию.

В то же время на октябрь 2017 года намечено обсуждение вопроса о выводе иностранных войск с территории Молдовы. На данный момент в приднестровском регионе находится оперативная группировка российских войск (ОГРВ).

"Кому-то хочется расширить этот формат за счет, например, Румынии или Украины. Но это нецелесообразно, так как такие игроки как Бухарест и Киев являются заинтересованными сторонами и в приднестровском вопросе будут поддерживать точку зрения США и НАТО, что не будет позитивно влиять на процесс переговоров. И чем больше участников и наблюдателей в том или ином политическом формате, тем медленнее идет процесс, и тяжелее принимаются решения", — отметил Шаповалов.

По его словам, заявление премьер-министра Павла Филипа на заседании Генеральной ассамблеи ООН о необходимости обсудить вопрос выведения иностранных войск с территории Молдовы является шагом, сделанным с подачи США и НАТО, которые, как считает собеседник, хотят уменьшить влияние России в регионе.

"Все помнят, что с 1992 года в Приднестровье находятся 400 российских военнослужащих. Это всего лишь один батальон. Он охраняет склады с боеприпасами в Колбасном. А что делать со всем этим оружием, если из региона выведут ОГРВ? Переправить в Россию через Украину, где идет война, и порядок обеспечивается далеко не по всей стране?", — сказал Шаповалов.

Он уверен, что, "раз Кишинев и Тирасполь до сих пор не нашли общий язык, то создание очага напряжения кому-то выгодно".

Оперативная группа российских войск (ОГРВ), расположенная на левом берегу Днестра, выполняет две основные задачи: осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами, а также охраняет военные склады в районе населённого пункта Колбасное.

На сегодняшний день в составе ОГРВ в Приднестровье остаются два отдельных мотострелковых батальона (выполняют миротворческие задачи), батальон охраны и обслуживания.

Российская группировка в Приднестровье не имеет ударной направленности, не имеет средств обеспечения ПРО или ПВО, средств ядерного сдерживания, нет испытательных полигонов, радаров, узлов связи, артиллерии, авиации, танков, которые были бы сопряжены с российской армией.

За 25 лет миротворческой миссии, благодаря высокому профессионализму военнослужащих, в регионе не было ни одного серьезного инцидента.

Приднестровье является единственным регионом на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.