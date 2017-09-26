О чем говорили президент Молдовы и посол России

Молдавский лидер еще раз обратил внимание на необходимость развития и углубления сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Молдова

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом России в республике Фаритом Мухаметшиным вопросы, касающиеся повестки заседания Совета глав государств СНГ, которое пройдет с 10 по 12 октября в Сочи.

Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по повестке двусторонних отношений, внутренней и внешней политики страны и т.д.

"Отметил положительную динамику торгово-экономических отношений и устойчивый рост торговли между нашими странами в течение последних нескольких месяцев", — сказал Додон.

© Sputnik/ Михаил Климентьев Додон: следующая встреча с Путиным состоится 11 октября в Сочи

По его словам, за это время более 180 предприятий с обоих берегов Днестра были допущены на российский рынок, а объемы экспорта по целому ряду категорий товаров, в том числе фруктов, овощей, вин и консервов, выросли в среднем в 3-4 раза.

"Выразил признательность за принятые меры по легализации молдавских трудовых мигрантов на территории РФ. Благодаря этим мерам, сотни тысяч наших соотечественников воспользовались миграционной амнистией и получили возможность и дальше работать в России", — сообщил президент.