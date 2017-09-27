Кадровые перестановки произошли в молдавском кабмине

Правительство Молдовы одобрило перестановки: в кабмине республики появилось новое имя - о ком речь

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Члены кабмина Молдовы в рамках заседания в среду утвердили Олега Ротаря на посту правительственного представителя в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

"Он был отобран по результатам публичного конкурса. Соответствует всем требованиям к этой должности", — заявил вице-министр юстиции Николае Ешану.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Правительство Молдовы реформируется: экономия и высокие зарплаты

Правительственный представитель сотрудничает с органами публичной власти и другими юридическими лицами публичного или частного права.

Органы публичной власти и другие юридические лица публичного или частного права обязаны направлять правительственному представителю в установленные им сроки запрашиваемые документы, данные и информацию.

Правительственный представитель обязан соблюдать конфиденциальность документов, данных и информации в соответствии с законом. Правительственному представителю не могут быть переданы документы, данные и информация, касающиеся нарушения права на частную жизнь.