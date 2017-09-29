Общественники Приднестровья высказали свое мнение о миротворцах

Различные общественные организации Приднестровья выступили с обращениями, в которых выразили поддержку существующему формату миротворческой миссии

ТИРАСПОЛЬ, 29 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. С поддержкой действующей миротворческой операции на Днестре и в частности по сохранению миротворческой миссии России выступили различные общественные организации Приднестровья.

Официальные обращения опубликовали Федерация профсоюзов Приднестровья, Объединение участников боевых действий города Бендеры "Боевые братья", а также общественная организация "Союз памяти".

Общественная организация "Союз памяти" высказала поддержку лидеру Приднестровья Вадиму Красносельскому в отстаивании миротворческой операции на Днестре и участия в ней России.

"Поддерживаем ваши усилия, предпринимаемые совместно с Верховным Советом и правительством, по сохранению миротворческой миссии России на берегах Днестра, которая сохраняет и сохранит мир в Приднестровье. Любое изменение в миротворческой миссии приведет к непредсказуемым, катастрофическим последствиям", — говорится в обращении от "Союза памяти".

Объединение "Боевые братья" выступили "категорически против смены существующего формата миротворческой операции и вывода из Приднестровья российских войск, являющихся гарантами мира".

"Мы безмерно благодарны России за ее миротворческую миссию, ее всестороннюю помощь и поддержку народа Приднестровья, в котором проживает более 200 тысяч российских граждан. Многовековая история Приднестровья свидетельствует о том, что российский солдат на берегах Днестра – освободитель, защитник и миротворец", — отмечается в обращении организации.

К общественным объединениям, выступившим с заявлениями в поддержку действующего формата миротворческой операции, присоединилась и Федерация профсоюзов Приднестровья (ФПП).

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"Федерация профсоюзов Приднестровья как самая многочисленная общественная организация присоединяется к заявлению и обращается ко всем членским организациям также активно выступить против эскалации конфликта на нашей земле и совместно с общественностью Приднестровья отстоять существующий формат миротворческой миссии", – сообщается в обращении.

Федерация также намерена обратиться к профсоюзам стран СНГ, Международной конфедерации профсоюзов и мировому профсоюзному движению с разъяснением ситуации и просьбой поддержать народ Приднестровья.

Общественные организации региона намерены начать сбор подписей за сохранение нынешнего формата миротворческой операции на Днестре.