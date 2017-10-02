Президента Молдовы не могут принуждать к одобрению предложений премьера

Молдавский лидер Игорь Додон обратился в КС по поводу запроса правительства республики о толковании положений Конституции республики в связи с разногласиями, появившимися при назначении министра обороны

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Президент Молдовы не может быть принужден к безоговорочному одобрению предложений премьера об отзыве либо назначении на должность тех или иных членов правительства, сообщил в понедельник пресс-секретарь молдавского лидера Ион Чебан.

Как написал Чебан на своей странице в соцсети Facebook, Додон передал в КС свое мнение по поводу обращения правительства республики о толковании положений Конституции республики в связи с разногласиями, появившимися при назначении министра обороны. Ранее премьер Павел Филип предложил на пост министра обороны вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы, однако Додон заявил, что не намерен утверждать эту кандидатуру, и выдвинул на пост министра генерала Виктора Гайчука, ранее уже занимавшего эту должность.

"Глава государства обратил внимание КС на некоторые основные моменты. Прежним составом КС уже были даны толкования положений ст.98, части 6 Конституции, таким образом нынешнее обращение подлежит возврату заявителю без рассмотрения", — отметил Чебан.

По его словам, "в случае проведения судом заседания с целью повторного толкования положений ст.98, части 6 Конституции, данный факт может быть расценен как доказательство несовершенства системы конституционного правосудия либо вмешательство суда в исполнение политических заказов".

"Президент республики не может быть принужден к безоговорочному одобрению предложений премьер-министра об отзыве либо назначении на должность тех или иных членов правительства. Отметим, что процедура правительственных перестановок предусматривает активное в ней участие президента, роль которого аналогична роли парламента в момент приведения к присяге правительства", — добавил Чебан.

Как отметил пресс-секретарь, "при перестановках в составе кабинета министров или в случае вакантной должности, оценка соответствия законным требованиям кандидата на должность министра проводится президентом Молдовы".

"Данная оценка предусматривает определение соответствия должности предложенных премьер-министром кандидатов в плане общей подготовки, опыта в соответствующей области, знаний и навыков, необходимых для конкретной должности, безупречной репутации и морального облика — все это необходимые и неотъемлемые для должности министра условия", — сказал Чебан.

Он также напомнил, что своим постановлением от 22 апреля 2013 года по проверке конституционности указа президента Республики Молдова об отставке правительства (Владимира Филата), в части, касающейся сохранения в должности премьер-министра, отстраненного в результате вотума недоверия (по подозрению в коррупции) до формирования нового состава кабмина, "Конституционный суд постановил, что противоречит принципам правового государства назначение на руководящие должности лиц, в отношении которых имеются подозрения в неподкупности либо отправленных в отставку по обвинению в коррупции".

"Напоминаем о существовании расследований, доказывающих, что по запросу бывшего премьер-министра Юрие Лянкэ осуществлялось финансирование деятельности его советников через некоторые общественные организации, в том числе господина Еуджена Стурзы, что доказывает обоснованность сомнений в его неподкупности", — сказал Чебан.

Он отметил, что "все постановления суда, выходящие за пределы правового конституционного поля, а также противоречащие духу конституции, будут впоследствии пересмотрены другими составами КС".

"Незаконные постановления КС могут квалифицироваться как узурпация государственной власти — действия, которые не останутся без внимания, а виновные в их совершении лица будут привлечены к ответственности", — заключил Чебан.