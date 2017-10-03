Опрос: большинство граждан Молдовы не доверяет ни одному политику

Глас народа: какие партии и политики Молдовы пользуются наибольшим доверием среди граждан, и кто пройдет в парламент страны

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Большая часть населения Молдовы не доверяет ни одному политику в республике. Таковы выводы социологического исследования "People Watch", проведенного компанией "CBS-AXA" по запросу института IDIS "Viitorul".

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Нужно ли преобладание женщин в политике Молдовы

Так, 54,9% респондентов ответили, что не доверяют ни одной политической личности в Республике Молдова. Еще 17,4% не определились с ответом на этот вопрос. Наибольшим доверием среди политиков пользуется президент страны Игорь Додон (17,3%). В тройку лидеров рейтинга вошли экс-министр просвещения Молдовы, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду (4,8%) и глава партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе (1%). Менее процента набрали премьер Молдовы Павел Филип, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, глава Демпартии Владимир Плахотнюк, председатель Партии коммунистической партии Молдовы Владимир Воронин и спикер парламента Андриан Канду.

Что касается политических партий, то достаточно большой процент граждан также высказались о том, что не доверяют ни одной из политических сил.

Наибольшей поддержкой среди опрошенных пользуется Партия социалистов Республики Молдова, которую до избрания президентом возглавлял Додон. Этому политформированию доверяет 13,8% респондентов. Следом расположились партия "Действие и солидарность" (PAS), которой руководит Майя Санду, Партия коммунистов Республики Молдова, "Наша партия" и партия "Платформа достоинство и правда" (DA).

Если бы в ближайшие выходные состоялись парламентские выборы, то каждый четвертый респондент (25,9%) проголосуют за Партию социалистов. PAS заручилась бы поддержкой 12,2% опрошенных. За Демпартию проголосовали 3,1% респондентов, за DA — 2,9%, а Партия коммунистов — 2,3%.