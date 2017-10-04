МИДЕИ высказалось о референдуме в Каталонии

Внешнеполитическое ведомство Молдовы высказало свою позицию о состоявшемся в Каталонии референдуме

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, комментируя состоявшийся в Каталонии референдум о независимости региона, выступило за соблюдение принципа территориальной целостности Королевства Испании.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции подчеркивает свою позицию о необходимости соблюдения принципа суверенитета и территориальной целостности Королевства Испании. Министерство призывает все стороны вступить в диалог на основе конституционных рамок для преодоления действующего кризиса", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Молдовы.

© REUTERS/ Albert Gea Итоги референдума в Каталонии: победило стремление к независимости

В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Испании, в котором приняли участие около 2,3 миллиона человек.

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Свыше 90% высказались за отделение автономии. В столкновениях с полицией пострадало почти 900 человек.

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Правительство Каталонии обвинило Мадрид в неправомерных и жестоких действиях полиции. В Мадриде референдум назвали незаконным и не признали его итогов.