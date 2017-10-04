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конституционный суд

Конституционный суд ответил Додону

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Вердик таков: КС считает, что запрос президента является необоснованным и не может быть принят для рассмотрения по существу

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы признал необоснованным обращение президента республики Игоря Додона о законности постановления правительства об отправке контингента молдавской армии на учения на Украину в сентябре.

Борис Шаповалов
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Ранее правительство Молдовы, несмотря на запрет Додона, утвердило участие молдавских военных в учениях Rapid Trident-2017 на Украине, которые прошли с 11 по 22 сентября.

Додон как главнокомандующий отменил постановление правительства. В кабмине заявили, что военные все равно поедут на Украину. Додон назвал такое намерение кабмина "похожим на узурпацию власти".

Группа молдавских военных отправилась на Украину, Додон приостановил постановление правительства об их участии в учениях, распорядился провести проверки в воинских частях и понизить ответственных лиц в звании. Также он обратился в КС с просьбой проверить законность этого решения кабмина и потребовал отставки замминистра обороны республики Георгия Галбуры, который временно исполняет обязанности министра.

"Принимая во внимание, что президент Молдовы является и верховным главнокомандующим вооруженными силами согласно постановлению от 16 декабря 1996 года по трактовке ст. 87 Конституции республики, Суд заявляет, что президент Молдовы руководит министерством обороны в пределах возможностей в области обороны, предусмотренных Конституцией", — отмечено в решение КС.

Суд также установил, что правительство одобрило участие воинского контингента национальной армии Молдовы в учениях без вооружения, боеприпасов и военной техники.

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"Поэтому, учитывая вышеупомянутые соображения, КС считает, что запрос является необоснованным и не может быть принят для рассмотрения по существу… Объявляется неприемлемым обращение президента Молдовы господина Игоря Додона по поводу проверки конситуционности постановления правительства от 6 сентября 2017 года об участии военного контингента национальной армии в стажировке на Украине", — указано в вердикте КС.

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Данное решение окончательное, оно вступает в силу с момента принятия и публикации в Официальном мониторе.

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Теги:
обращение, президент, Конституционный суд, Игорь Додон, Молдова, Политика
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