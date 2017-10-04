Молдавский лидер прокомментировал решение Коституционного суда, который признал необоснованным обращение президента республики о законности постановления правительства страны об отправке контингента нацармии на учения на Украину

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда, который признал необоснованным обращение молдавского лидера о законности постановления правительства страны об отправке контингента нацармии на учения на Украину.

Инстанция уточнила, что правительство одобрило участие воинского контингента национальной армии Молдовы в учениях Rapid Trident-2017 без вооружения, боеприпасов и военной техники. При этом КС уточнил, что речь идет не о военных учениях, а о "стажировке". Также, в тексте решения суда, указано, что "участие отдельных частей (подразделений) национальной армии с личным составом, вооружением и военной техникой в совместных военных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждается главнокомандующим вооруженными силами".

"Первое — признали, что участие в военных учениях компетенция исключительно президента. Второе — специально затянули и интерпретировали, что это были не учения", — заявил Додон.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Учения раздора – к чему приведет несогласие президента и кабмина

Ранее правительство Молдовы, несмотря на запрет Додона, утвердило участие молдавских военных в учениях Rapid Trident-2017 на Украине, которые прошли с 11 по 22 сентября.

Битва за военные учения: раскол власти усиливается>>>

Додон как главнокомандующий отменил постановление правительства. В кабмине заявили, что военные все равно поедут на Украину. Додон назвал такое намерение кабмина "похожим на узурпацию власти".

Осталеп: "битвы за учения" не имеют ничего общего с интересами народа>>>

Группа молдавских военных отправилась на Украину, Додон приостановил постановление правительства об их участии в учениях, распорядился провести проверки в воинских частях и понизить ответственных лиц в звании. Также он обратился в КС с просьбой проверить законность этого решения кабмина и потребовал отставки замминистра обороны республики Георгия Галбуры, который временно исполняет обязанности министра.