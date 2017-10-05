Заседание парламента Молдовы началось с минуты молчания

Молдавские парламентарии в начале заседания почтили память жертв стрельбы в Лас-Вегасе минутой молчания

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Заседание молдавского парламент в четверг началось с минуты молчания. Таким образом депутаты почтили память жертв стрельбы в Лас-Вегасе.

© AP Photo / John Locher Кровавая бойня в Лас-Вегасе: есть ли среди жертв граждане Молдовы

В ночь на понедельник 64-летний местный житель Стивен Пэддок убил в Лас-Вегасе 58 человек, ранил более 500 и застрелился сам. Пэддок стрелял из автоматических винтовок с 32-го этажа гостиницы по 20-тысячной толпе, собравшейся на концерт кантри-музыки.

Стрельба у казино в Лас-Вегасе: что чувствовали те, кто выжил>>>

В номере после инцидента нашли 23 ствола, а общее количество единиц огнестрельного оружия, которое конфисковали в номере и доме подозреваемого, достигло 47.

Этот инцидент стал крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.

"Прискорбно то, что происходит, насколько бы далеко ни находилась от нас страна, как, например, США. Жизнь человека приоритетна, поэтому предлагаю почтить память жертв минутой молчания", — сказал спикер Андриан Канду.

Ранее свои соболезнования в связи с произошедшим выразили президент Игорь Додон и премьер-министр Павел Филип.