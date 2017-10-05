Демократы хотят ограничить полномочия президента как главнокомандующего

Авторы законопроекта предлагают в Законе о национальной армии исключить пункт о том, что президент "вносит в парламент предложения об участии в международных операциях по поддержанию мира или в гуманитарных целях", вместо него делать это будет правительство

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Депутаты Демпартии зарегистрировали в парламенте проект по изменению полномочий президента как главнокомандующего вооруженными силами, рассказали в пресс-службе высшего законодательного органа страны.

"В парламенте зарегистрирован проект фракции Демократической партии, касающийся изменения полномочий президента как главнокомандующего", — сообщил представитель парламента.

В тексте инициативы предлагается изменить текст Закона о национальной армии.

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Авторы законопроекта предлагают отредактировать следующий момент: "участие отдельных частей (подразделений) Национальной армии с личным составом, вооружением и военной техникой в совместных военных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны" утверждается не главнокомандующим вооруженными силами, а правительством.

Также предлагается исключить пункт о том, что президент "вносит в парламент предложения об участии в международных операциях по поддержанию мира или в гуманитарных целях". Вместо него делать это будет правительство.

Как сказано в документе, делается это из-за того, что "в последнее время в администрировании национальной армией создался институциональный затор, который привел к приостановлению ряда международных программ в области подготовки военных, финансируемых партнерами по развитию".

Таким образом, "предлагается пересмотреть механизм принятия решений с передачей этой ответственности правительству".

"Внедрение этого законопроекта укрепит конституциональный статус парламентского режима, при котором Высший законодательный орган страны исполняет высший контроль над всей системой обороны", — сказано в пояснительной записке к документу.

Также структура и численный состав внутренних войск карабинеров утверждаются не президентом, а правительством, также как и их дислокация.

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Президент неоднократно заявлял о том, что выступает против участия молдавских военнослужащих в военных учениях за границей.