Приднестровье высказало однозначную позицию по выводу миротворцев

Лидер Приднестровья и посол России в Молдове обсудили ситуацию, возникшую вокруг миротворческой операции на Днестре и присутствия российского контингента в регионе

ТИРАСПОЛЬ, 5 окт — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье не намерено обсуждать тему пересмотра формата существующей миротворческой миссии на Днестре и вывода российских миротворцев из региона. Об этом сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский во время встречи с послом РФ в Молдове Фаритом Мухаметшиным, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"То, что миротворческая миссия России в Приднестровье за 25 лет доказала свою эффективность, наверное, раздражает. Прежде всего, раздражает ее эффективность. Мы традиционно поддерживаем миротворцев и ОГРВ (Ограниченный контингент российских войск — Прим. ред.), как правопреемника. Тему вывода миротворцев не хочу и не буду обсуждать", — подчеркнул Красносельский.

© Sputnik. Евгений Панасенко Миссия с плюсом: почему миротворцы не должны уходить из Приднестровья

Лидер Приднестровья отметил, что успех российской миротворческой операции кроется в том, что миротворцы близки приднестровцам по духу, генетически, исторически, поскольку в прошлом все жили в одном государстве.

"Сложно представить, чем закончится миротворческая миссия, в которую войдут граждане государств, далеких от нас. Поэтому, когда я слушаю различные мнения по организации миротворческой миссии силами ООН на Украине, у меня возникает вопрос, к чему она приведет, учитывая перечисленные выше моменты. Те, кто рассуждают на этот счет, явно не принимают во внимание фактор близости миротворцев по духу местному населению", — сказал он.

Фарит Мухаметшин в этой связи обратил внимание на позицию российского руководства по Приднестровью в целом и по миротворческой операции в частности. Дипломат напомнил о сделанном накануне российским президентом заявлении на этот счет.

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"Она повторяет известную позицию российского государства по Приднестровью. Мы не видим в наших взаимоотношениях каких бы то ни было "узких" мест. Наш замминистра иностранных дел господин Карасин сказал, что у тех, кто требует вывода российских военных, слишком короткая историческая память, и если они будут и дальше этого требовать, это приведет к обострению ситуации. Правильно было сказано, что, видимо, у кого-то очень болит голова от успеха российской миротворческой операции", — подчеркнул Фарит Мухаметшин.

Посол России в Молдове отметил, что "нет никаких сомнений в том, что Россия будет поддерживать и Приднестровье, и миротворческие силы", и заверил, что разговор о выводе российских миротворцев можно будет начать лишь тогда, когда будут созданы соответствующие условия.