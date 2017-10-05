18:29 05 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский и посол России в РМ Фарит Мухаметшин

Приднестровье высказало однозначную позицию по выводу миротворцев

© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Политика
Получить короткую ссылку
46 0 0

Лидер Приднестровья и посол России в Молдове обсудили ситуацию, возникшую вокруг миротворческой операции на Днестре и присутствия российского контингента в регионе

ТИРАСПОЛЬ, 5 окт — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье не намерено обсуждать тему пересмотра формата существующей миротворческой миссии на Днестре и вывода российских миротворцев из региона. Об этом сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский во время встречи с послом РФ в Молдове Фаритом Мухаметшиным, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"То, что миротворческая миссия России в Приднестровье за 25 лет доказала свою эффективность, наверное, раздражает. Прежде всего, раздражает ее эффективность. Мы традиционно поддерживаем миротворцев и ОГРВ (Ограниченный контингент российских войск — Прим. ред.), как правопреемника. Тему вывода миротворцев не хочу и не буду обсуждать", — подчеркнул Красносельский.

Миротворческий пост в Приднестровье, архивное фото
© Sputnik. Евгений Панасенко
Миссия с плюсом: почему миротворцы не должны уходить из Приднестровья

Лидер Приднестровья отметил, что успех российской миротворческой операции кроется в том, что миротворцы близки приднестровцам по духу, генетически, исторически, поскольку в прошлом все жили в одном государстве.

"Сложно представить, чем закончится миротворческая миссия, в которую войдут граждане государств, далеких от нас. Поэтому, когда я слушаю различные мнения по организации миротворческой миссии силами ООН на Украине, у меня возникает вопрос, к чему она приведет, учитывая перечисленные выше моменты. Те, кто рассуждают на этот счет, явно не принимают во внимание фактор близости миротворцев по духу местному населению", — сказал он.

Фарит Мухаметшин в этой связи обратил внимание на позицию российского руководства по Приднестровью в целом и по миротворческой операции в частности. Дипломат напомнил о сделанном накануне российским президентом заявлении на этот счет.

Общественники Приднестровья высказали свое мнение о миротворцах>>>

  • "Она повторяет известную позицию российского государства по Приднестровью. Мы не видим в наших взаимоотношениях каких бы то ни было "узких" мест. Наш замминистра иностранных дел господин Карасин сказал, что у тех, кто требует вывода российских военных, слишком короткая историческая память, и если они будут и дальше этого требовать, это приведет к обострению ситуации. Правильно было сказано, что, видимо, у кого-то очень болит голова от успеха российской миротворческой операции", — подчеркнул Фарит Мухаметшин.
  • Посол России в Молдове отметил, что "нет никаких сомнений в том, что Россия будет поддерживать и Приднестровье, и миротворческие силы", и заверил, что разговор о выводе российских миротворцев можно будет начать лишь тогда, когда будут созданы соответствующие условия.
    • Теги:
    миротворческая миссия, формат, ОГРВ, Мухаметшин, Красносельский, Молдова, Приднестровье
    Правила пользованияКомментарии



    Главные темы

    Орбита Sputnik

    • Посол Латвийской Республики Марис Риекстиньш (в центре) на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств
      Актуальные вопросы

      Россию заботит положение неграждан, а Латвию – транзит: президент России Владимир Путин и латвийский посол обозначили актуальные для своих стран вопросы.

    • Keulė Rūkė, архивное фото
      Аморальное кафе

      Специалисты по защите прав потребителей оштрафовали закусочную Keulė rūkė на 1,5 тысячи евро из-за рекламы, нарушающей принципы морали.

    • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
      Тяжелое детство

      Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала журналистам из Люксембурга об "ужасах" своего советского детства.

    • Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Беларуси Александр Лукашенко
      Не преувеличивайте!

      Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске встретился с лидером Венесуэлы Николасам Модуро и посоветовал не преувеличивать сложности в латиноамериканской стране.

    • Баннер с изображением кандидата в мэры Тбилиси от партии Грузинская мечта Кахи Каладзе
      В телевизоре и на стадионе

      Кандидат в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили пригласил своего конкурента Каху Каладзе на теледебаты, после чего согласился сыграть с ним в футбол.

    • Олег Барциц
      Деловое соглашение

      Торговое представительство Абхазии в России и Евразийский деловой союз подписали соглашение о сотрудничестве.

    • Здание посольства Италии в Азербайджане
      Сила печатного слова

      После материала Sputnik Азербайджан о женщине-ученом, которая оказалась в затруднительном положении, с ее семьей связалось посольство Италии в Баку.

    • Совместные батальонные тактические учения военнослужащих российской военной базы ЮВО и военнослужащих ВС МО РА
      Объединенные силы

      Парламент Армении утвердил соглашение о создании Объединенной группировки войск закавказской республики и Российской Федерации.

    • Отопление
      33 несчастья

      В Петропавловске из-за аварии на тепломагистрали обвалился грунт, в яму с кипятком упал автомобиль, без тепла остались несколько жилых домов, школы и детские сады.

    • Пациент в больнице. Архивное фото
      Избили за неповиновение

      Власти турецкой Антальи подтвердили факт избиения полицейскими кыргызстанки: она нарушала порядок и не реагировала на предупреждения.

    • Председатель правительства России Дмитрий Медведев (в центре) во время встречи президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, архивное фото
      Обоюдный настрой

      Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер России Дмитрий Медведев подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества сторон во всех сферах.

    • Стакан чистой питьевой воды
      Цветущая долина

      Правительство Узбекистана утвердило комплекс мер по улучшению системы питьевого водоснабжения населения Ферганской долины до 2022 года.

    • Встреча Игоря Бибилова с руководством и студентами училища имени Римского-Корсакова
      Музыкальные стипендии

      Осетинский меценат учредил именные стипендии для студентов Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова из Южной Осетии.

    • Посол Латвийской Республики Марис Риекстиньш (в центре) на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств
      Актуальные вопросы

      Россию заботит положение неграждан, а Латвию – транзит: президент России Владимир Путин и латвийский посол обозначили актуальные для своих стран вопросы.

    • Keulė Rūkė, архивное фото
      Аморальное кафе

      Специалисты по защите прав потребителей оштрафовали закусочную Keulė rūkė на 1,5 тысячи евро из-за рекламы, нарушающей принципы морали.

    Новости

    Все новости
    Все новости





    Колумнисты

    Пресс-центр

    Мультимедиа

    Фотография Thorunn из Исландии, включенная в книгу The Atlas of Beauty
    Самые красивые женщины мира по версии The Atlas of Beauty
    У короля Саудовской Аравии в аэропорту заклинило золотой трап
    Золотой трап подвел короля Саудовской Аравии
    Виноград-ягода серьезная
    Виноград - польза и вред любимой в Молдове ягоды

    Соцсети

    /pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
    Правила пользования

    Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

    Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

    Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

    Комментарий пользователя будет удален, если он:

    • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
    • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
    • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
    • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
    • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
    • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
    • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
    • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
    • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
    • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
    • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
    • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
    • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
    • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
    • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
    • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
    • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
    • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
    • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

    Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

    Оповещение SPUTNIK

    Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

    ПодписатьсяОтказаться