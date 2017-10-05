Приднестровье высказало однозначную позицию по выводу миротворцев

ТИРАСПОЛЬ, 5 окт — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье не намерено обсуждать тему пересмотра формата существующей миротворческой миссии на Днестре и вывода российских миротворцев из региона. Об этом сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский во время встречи с послом РФ в Молдове Фаритом Мухаметшиным, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.
"То, что миротворческая миссия России в Приднестровье за 25 лет доказала свою эффективность, наверное, раздражает. Прежде всего, раздражает ее эффективность. Мы традиционно поддерживаем миротворцев и ОГРВ (Ограниченный контингент российских войск — Прим. ред.), как правопреемника. Тему вывода миротворцев не хочу и не буду обсуждать", — подчеркнул Красносельский.
Лидер Приднестровья отметил, что успех российской миротворческой операции кроется в том, что миротворцы близки приднестровцам по духу, генетически, исторически, поскольку в прошлом все жили в одном государстве.
"Сложно представить, чем закончится миротворческая миссия, в которую войдут граждане государств, далеких от нас. Поэтому, когда я слушаю различные мнения по организации миротворческой миссии силами ООН на Украине, у меня возникает вопрос, к чему она приведет, учитывая перечисленные выше моменты. Те, кто рассуждают на этот счет, явно не принимают во внимание фактор близости миротворцев по духу местному населению", — сказал он.
Фарит Мухаметшин в этой связи обратил внимание на позицию российского руководства по Приднестровью в целом и по миротворческой операции в частности. Дипломат напомнил о сделанном накануне российским президентом заявлении на этот счет.
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