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Валерий Осталеп

Осталеп: Приднестровье помешает планам унионистов

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
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Униря отменяется, или как судьба Приднестровья способна изменить траекторию движения Молдовы из геополитической воронки, в которую ее затягивают некоторые силы Кишинева и Бухареста, мечтающие об объединении

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Униря, о которой грезят некоторые политические силы в Румынии и Молдове, является несбыточным проектом ввиду определенных (причем объективных) причин, считает политический аналитик Валерий Осталеп. 

И одна из них — наличие нерешенной приднестровской проблемы, а точнее – процессы объединения страны, которые могут начаться в недалеком будущем.

"Мой прогноз сегодня кажется для кого-то несбыточным, но у Приднестровья просто-напросто нет другого выхода. Сегодня региону с экономической, демографической, социальной точек зрения гордиться нечем, он не развивается. У России своих проблем полным-полно, и финансовые потоки будут сокращаться. Возьмем, к примеру, снабжение региона бесплатным газом – это же безрассудно с экономической точки зрения!" — считает Осталеп.

И президент Молдовы Игорь Додон неоднократно заявлял о том, что в 2018 году могут начать воплощаться в жизнь первые серьезные шаги по приднестровскому урегулированию.

Марш унионистов 27 марта
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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По словам главы государства, урегулирование замороженного приднестровского конфликта станет возможным (и более того – ускорится) в случае, если на парламентских выборах осенью 2018 года верх возьмет промолдавское большинство, которое не выступает за сближение с НАТО и не рассматривает варианты объединения республики с Румынией.

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Валерий Осталеп солидарен с главой государства. По мнению политолога, процесс объединения начнется в 2018 году, именно этим объясняется позиция Российской Федерации, которая до сих пор не ввела зеркальные меры на недружественные действия молдавский властей, начиная от недопуска российских журналистов на территорию Молдовы и заканчивая объявлением вице-премьера российского правительства Дмитрия Рогозина персоной нон грата в республике.

"Могу подтвердить, что именно в 2018 году начнется процесс объединения Молдовы с Приднестровьем. Это — совершенно точно", — сказал политолог.

По словам  Осталепа, воссоединение Молдовы и Приднестровья видится реальным и потому, что "события на Украине и Молдове не могут быть в том состоянии, в котором находятся — это не выгодно никому".

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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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"В следующие 20-25 лет Молдова будет выглядеть как объединенное государство. Такое принципиальное решение принято в ведущих странах ЕС, в первую очередь — в Германии. Это — общепринятая и ясная точка зрения, с которой не согласна только Румыния", — считает Осталеп.

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По его мнению, создание единой и сильной Молдовы автоматически означает не вхождение в НАТО, собственную экономическую деятельность, гарантию безопасности на юго-восточном направлении.

"Молдова находится в некой геополитической воронке, которая нас засасывает, но это не может продолжаться долго", — уверен политолог, который считает, что униря не стояла и не стоит в геополитической повестке дня в нашем регионе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет и далее способствовать решению проблемы Приднестровья.

"Будем и далее способствовать политическому решению Приднестровской проблемы", — сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

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© Sputnik/ Николай Кибич
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Теги:
Униря, экономика, Осталеп, Молдова, Румыния
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