Представлен список кандидатов на руководящие посты в министерствах

Более 40 кандидатов претендуют на то, чтобы стать генеральными секретарями, которые заменят вице-министров

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Комиссия по организации и проведению конкурса на вакантные руководящие должности проанализировала заявки кандидатов на посты государственных генсекретарей в министерствах Молдовы.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Правительство Молдовы реформируется: экономия и высокие зарплаты

К этапу интервью допущены 44 претендента. Больше всего, 10 человек, хотят занять такую должность в министерстве обороны, на пост в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды претендуют 9 кандидатов, в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты – 7 кандидатов, в МВД – 5 претендентов, в Минэкономики и инфраструктуры – 4 кандидата, в Минфин – 3 кандидата, а в Минюст, МИДЕИ и министерство просвещения, культуры и исследований – по 2 претендента.

Этап интервью организуют 16-17 октября. Также до 16 октября продлен конкурс на должность заместителя генсекретаря правительства.

Парламент Молдовы в июле утвердил новую структуру правительства республики. Таким образом, вместо 16 министерств осталось всего девять. Документ предусматривает, что новый кабмин должен состоять из премьера, первого замглавы правительства, заместителей премьер-министра, министров и других чиновников. В новом кабмине исчезнут должности заместителей министра, их заменят госсекретари.

После утверждения парламентом списка министерств правительство в течение трех месяцев должно предпринять необходимые для реорганизации структуры органов центральной власти меры, а также представить парламенту предложения по приведению в соответствие действующего законодательства.

Список кандидатов на пост генсекретарей:

Lista candidaţilor care au promovat competiţia CV-urilor şi sînt admişi la interviul pentru ocuparea funcţi… by Sputnik Moldova on Scribd