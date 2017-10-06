Парламент пытается изменить Конституцию

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Депутаты утвердили инициативу фракции Демпартии по созданию рабочей группы для изменения Конституции и включению в нее пункта о том, что главной стратегической целью республики является европейская интеграция.

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В состав группы вошли демократы Сергей Сырбу, Раиса Апольски, представители Народно-европейской партии Еуджен Карпов и Михаела Спэтару. Социалисты, коммунисты, либерал-демократы и либералы отказались выдвигать своих депутатов в эту рабочую группу.

"Рабочая группа разработает и представит парламенту в течение 45 дней законопроект по изменению и дополнению Конституции, учитывая решение Конституционного суда от 9 октября 2014 года об ориентации республики на европейские демократические ценности как определяющего элемента конституционной идентичности Молдовы", — говорится в тексте инициативы.

Как отметил спикер парламента Андриан Канду после того, как текст поправки в Конституцию будет готов, его передадут в Конституционный суд.

Он выразил надежду, что, учитывая все процедурные моменты, поправки в Конституцию могут быть сделаны до конца летней сессии следующего года.

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Ранее с подобной инициативой выступил лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.

При этом депутаты от фракций Партии социалистов, а также Партии коммунистов обратили внимание, что многочисленные социологические опросы показывают: доверие граждан к ЕС продолжает уменьшаться. Как заявил социалист Влад Батрынча, любые изменения в Конституцию должны выносится на референдум, отметив, что инициатива по изменению главного документа страны антиконституционна.

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Президент Игорь Додон ранее заявлял, что намерен блокировать инициативу Демпартии о внесении в Конституцию страны пункта о том, что стратегической целью для республики является европейская интеграция. Чтобы изменить Конституцию, необходимы голоса более 67 из 101 депутата парламента.