Что обсудил Илан Шор в штаб-квартире Европарламента

Переговоры на уровне Европарламента: Илан Шор провел встречи с европейскими депутатами - какие темы были обсуждены в ходе состоявшихся бесед

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Лидер "Партии Шор", мэр Оргеева Илан Шор провел встречи с вице-председателями Европарламента Мэред Макгиннесс и Рамоном Луисом Валарселем Сисо, сообщили в пресс-службе политформирования.

© Fotolia/ Artjazz Евродепутат возмущен негативной реакцией суда на визит Шора в Брюссель

Визит Шора в ЕС состоялся на основе разрешения суда после неоднократных приглашений политика со стороны депутатов Европарламента.

В рамках бесед с еврочиновниками Шор затронул вопросы развития Республики Молдова, европейского сотрудничества и социально-политической ситуации в нашей стране.

Также Шор провел встречи с более чем 20 депутатами Европарламента — представителями различных политических групп из Германии, Австрии, Италии, Испании, Греции, Хорватии, Эстонии, Голландии, Словении, Польши и Великобритании, которые проявили особый интерес к дискуссиям, посвященным так называемому делу "о миллиарде".

По словам евродепутатов, эта тема находится под контролем Европейского парламента, а встреча с Шором и получение информации от первоисточника оказались полезными для них.

"Ссылаясь на необходимость уважения к основополагающим принципам прав человека в демократической стране, какой стремится стать Молдова, депутаты Европарламента высказали обеспокоенность в связи с ограничениями и нарушениями в отношении Илана Шора", — отмечено в пресс-службе.

Сообщается, что евродепутаты выразили свою поддержку в обеспечении справедливого судебного разбирательства. Шор представил Европарламенту доказательства, свидетельствующие о нарушениях в его адрес в Молдове, а также факты об оказываемом давлении на судебные органы со стороны некоторых партий, НПО и СМИ.

По мнению Шора, "истинные бенефициары, нажившиеся на банковском мошенничестве, должны ответить перед законом, однако они пытаются скрыть свои следы с помощью некоторых манипуляций и давления на правосудие".

Евродепутаты также проявили интерес к реализуемым "Партией Шор" реформам и социальным проектам, цель которых социальная и экономическая поддержка для граждан Республики Молдова.

Еще одной темой обсуждения с депутатами Европарламента стала перспектива развития города Оргеева, прогресс, достигнутый его мэром, а также программа руководимой им партии по региональному развитию Молдовы.

Европейский комиссар по сельскому хозяйству и региональному развитию, Фил Хоган положительно оценил политическую программу "Партии Шор", отметив, что он со своей стороны открыт для сотрудничества и готов оказывать необходимую помощь в этой области.

"Принято решение разработать и реализовать совместный проект по обмену опытом в области сельского хозяйства и активизации усилий по развитию этого сектора в Республике Молдова. Таким образом, уже весной будущего года в Оргееве и на базе Международного аэропорта Кишинева будут организованы первые ярмарки европейских продуктов, что откроет новые возможности для фермеров в нашей стране", — отметили в пресс-службе.

Шор уточнил, что у Молдовы есть потенциал для устойчивого развития экономики путем развития отдельных населенных пунктов, стимулирования экономического роста страны в целом.