Галинский: вывод российских военных из Приднестровья контрпродуктивен

Приднестровский политолог рассказал о том, как расценивают инициативу Молдовы по переформатированию миротворческой операции в гражданскую миссию на левом берегу Днестра.

ТИРАСПОЛЬ, 6 окт — Sputnik, Ирина Ляхова. Российский военный контингент в Приднестровье — это фундамент и опора миротворческой операции на Днестре, его вывод из региона разрушит миротворческую миссию, и молдавские власти отдают себе в этом отчет. Такое мнение придерживается профессор, завкафедры политологии и политического управления ПГУ им. Т.Г. Шевченко Илья Галинский.

"В силу чего, говорить об актуальности или необходимости вывода из российского военного контингента из Приднестровья совершено контрпродуктивно. В случае его вывода, миротворческая операция с неизбежностью захлебнется и фактически будет разрушена. А это именно то, на что надеются наши молдавские оппоненты", — уверен политолог.

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Галинский полагает, что главный вопрос, который приднестровцы могут задать сейчас молдавским властям, заключается в том, почему именно сегодня они столь решительно настроены на вывод ограниченного контингента российских войск из Приднестровья, вплоть до рассмотрения этого вопроса в ООН.

"Казалось бы, 25 лет, сугубо выполняя свою главную задачу по охране складов вооружений в селе Колбасна, российские военнослужащие абсолютно не посягали и не нарушали суверенитет Республики Молдовы и, вдруг… С большой долей уверенности, можно утверждать, что за этой инициативой скрывается совсем другая задача, а именно, переформатирование российской миротворческой операции в Приднестровье", — считает он.

По мнению политолога, в скором времени вслед за данной инициативой можно ожидать новую — по выходу Молдовы из Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, а значит и де-юре прекращения действия данного Соглашения.

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"Хотя именно это Соглашение подарило Молдове и Приднестровью 25 лет мира и созидательного развития. Несомненно, оно по-прежнему остается основным стратегическим документом, гарантирующим мир и безопасность на берегах Днестра", — отмечает Галинский.

Политолог говорит, что разговоры с молдавской стороны о необходимости переформатирования миротворческой операции и замены ее полицейской миссией или гражданскими наблюдателями у серьезных политиков и экспертов вызывают недоумение и много вопросов. В частности, какой смысл менять "чрезвычайно успешную операцию (и это признано всем мировым сообществом) на нечто гипотетическое и проблемное".

"Как говорится, от добра, добра не ищут. На наш взгляд, вся эта затея инициирована только с одной, вполне понятной целью — размораживания "приднестровского конфликта", постепенного создания внешних и внутренних условий для "сдачи" Приднестровья, окончательной победы над ним", — заключает Галинский.