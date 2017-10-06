19:06 06 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры

Галинский: вывод российских военных из Приднестровья контрпродуктивен

© Sputnik/ Сергей Кузнецов
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Приднестровское урегулирование (118)
41 0 0

Приднестровский политолог рассказал о том, как расценивают инициативу Молдовы по переформатированию миротворческой операции в гражданскую миссию на левом берегу Днестра.

ТИРАСПОЛЬ, 6 окт — Sputnik, Ирина Ляхова. Российский военный контингент в Приднестровье — это фундамент и опора миротворческой операции на Днестре, его вывод из региона разрушит миротворческую миссию, и молдавские власти отдают себе в этом отчет. Такое мнение придерживается профессор, завкафедры политологии и политического управления ПГУ им. Т.Г. Шевченко Илья Галинский.

"В силу чего, говорить об актуальности или необходимости вывода из российского военного контингента из Приднестровья совершено контрпродуктивно. В случае его вывода, миротворческая операция с неизбежностью захлебнется и фактически будет разрушена. А это именно то, на что надеются наши молдавские оппоненты", — уверен политолог.

Шевченко: заявления о замене миротворцев — политическая шумиха>>

Галинский полагает, что главный вопрос, который приднестровцы могут задать сейчас молдавским властям, заключается в том, почему именно сегодня они столь решительно настроены на вывод ограниченного контингента российских войск из Приднестровья, вплоть до рассмотрения этого вопроса в ООН.

"Казалось бы, 25 лет, сугубо выполняя свою главную задачу по охране складов вооружений в селе Колбасна, российские военнослужащие абсолютно не посягали и не нарушали суверенитет Республики Молдовы и, вдруг… С большой долей уверенности, можно утверждать, что за этой инициативой скрывается совсем другая задача, а именно, переформатирование российской миротворческой операции в Приднестровье", — считает он.

По мнению политолога, в скором времени вслед за данной инициативой можно ожидать новую — по выходу Молдовы из Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, а значит и де-юре прекращения действия данного Соглашения.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский и посол России в РМ Фарит Мухаметшин
© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Приднестровье высказало однозначную позицию по выводу миротворцев

"Хотя именно это Соглашение подарило Молдове и Приднестровью 25 лет мира и созидательного развития. Несомненно, оно по-прежнему остается основным стратегическим документом, гарантирующим мир и безопасность на берегах Днестра", — отмечает Галинский.

Политолог говорит, что разговоры с молдавской стороны о необходимости переформатирования миротворческой операции и замены ее полицейской миссией или гражданскими наблюдателями у серьезных политиков и экспертов вызывают недоумение и много вопросов. В частности, какой смысл менять "чрезвычайно успешную операцию (и это признано всем мировым сообществом) на нечто гипотетическое и проблемное".

"Как говорится, от добра, добра не ищут. На наш взгляд, вся эта затея инициирована только с одной, вполне понятной целью — размораживания "приднестровского конфликта", постепенного создания внешних и внутренних условий для "сдачи" Приднестровья, окончательной победы над ним", — заключает Галинский.

Тема:
Приднестровское урегулирование (118)

По теме

Миссия с плюсом: почему миротворцы не должны уходить из Приднестровья
Российские миротворцы в Приднестровье – необходимость присутствия
Общественники Приднестровья высказали свое мнение о миротворцах
Смена миротворческого формата на Днестре: лучшее – враг хорошего
Теги:
военный контингент, вывод, миротворцы, Илья Галинский, Молдова, Приднестровье
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина проверят батарею ,архивное фото
    Слишком тепло

    В Минске еще слишком тепло и включать отопление в жилых домах пока рано, считают чиновники – топить начали только в социальных объектах.

  • Шоколадный торт в Гайд-парке, США
    Вкусное пирожное

    Венецианская комиссия одобрила проект обновленной Конституции Грузии и сравнила его со вкусным пирожным, которое никто не хочет есть.

  • Амина Аншба
    Цель – топ-300

    Теннисистка Амина Аншба рассказала Sputnik Абхазия о своем участии в международном турнире в Турции и дальнейших планах.

  • Конференции Роль средств массовой информации в защите и развитии литературного азербайджанского языка
    "Золотые" слова

    Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.

  • Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС
    Армянский ГЛОНАСС

    Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.

  • Паспорт гражданина Республики Казахстан, архивное фото
    "Мистер Убийство"

    Казахстанец попросил главу МВД изменить транслитерацию русских фамилий латиницей из-за недоразумений при прочтении по-английски фамилии "Хилл".

  • Агрессивная корова в центре Бишкека
    Привели в исполнение

    Корову, которая стала известна после того, как напала на нескольких жителей Бишкека, в том числе сотрудника милиции, пустили на мясо.

  • Махмаюнус Каримов
    Травяной бизнес

    В Ленинградской области близ Финского залива работает предприятие по производству иван-чая, созданное таджикским и русским бизнесменами.

  • Вылет оперативной медицинской группы в Российскую Федерацию для оказания медицинской помощи узбекистанцам, пострадавшим в результате автокатастрофы
    Помощь летит

    Оперативная медицинская группа из Узбекистана вылетела в Россию для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП во Владимирской области.

  • 19-я Российская агропромышленная выставка Золотая осень-2017
    Дары Осетии

    Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.

  • Вышка мобильной связи стандарте LTE
    Безграничные возможности

    Латвийская разведка считает, что нарушение работы сотовой сети и номера службы спасения 112 показывает возможности России в области электронной войны.

  • Даля Грибаускайте, архивное фото
    Больше не награжден

    Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила государственной награды бывшего директора компании "Автомагистраль" за расточительство.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Сибирский хаски
Чья улыбка всех милее: хаски, львенка, панды или все-таки дельфина
Гостям Кишиневского аэропорта – вино в подарок
Гостям Кишиневского аэропорта – вино в подарок
Нобелевская премия
Нобелевская премия 2017 года

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться