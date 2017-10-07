В Молдове начат сбор подписей за переход к президентской республике - об этом объявил президент Игорь Додон

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил о начале с 16 октября национальной кампании по сбору подписей в поддержку перехода к президентской форме правления.

Ранее Партия социалистов Молдовы, которой до избрания президентом руководил Додон, выдвинула инициативу о переходе к президентской форме правления. Об этом было заявлено в ходе митингов, прошедших в сентябре в поддержку президента республики.

Как написал Додон на своей странице в Facebook, в пятницу он принял участие в заседании республиканского совета партии социалистов. Он сообщил, что обсудил с коллегами из ПСРМ ряд актуальных вопросов, среди которых: организация кампании по сбору подписей в поддержку перехода к президентской форме правления и местный референдум по отзыву с занимаемой должности мэра Кишинева 19 ноября.

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"Вместе с коллегами из ПСРМ приняли решение о начале с 16 октября этого года национальной кампании по сбору подписей в поддержку перехода к президентской республике", — отметил Додон.

Он напомнил, что Конституционный суд запретил проведение консультативного референдума. "Мы же, в свою очередь, проведем этот референдум в каждом населенном пункте страны, на каждой улице, в каждом дворе и каждом доме", — заявил президент. Додон планировал вынести на референдум, в частности, вопросы о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент и сокращении числа депутатов с 101 до 71.

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Как отметил Додон, были затронуты вопросы о действиях, необходимых для разрешения ситуации с блокированием десятков представленных президентом инициатив по решению социальных проблем страны, о "подрыве усилий президента по укреплению стратегического партнерства" с РФ и налаживанию новых направлений молдавско-российского сотрудничества.

Противостояние президента Додона с парламентским большинством и правительством обостряется с каждым днем. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует законодательные инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов. В Молдавии парламентская форма правления. Главой государства является президент, однако его полномочия крайне ограничены.