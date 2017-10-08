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Президент Игорь Додон

Почему правящая коалиция не сможет отправить в отставку Игоря Додона

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
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Политолог Виктор Жук объяснил корреспонденту Sputnik Молдова, по каким причинам проевропейская коалиция не пойдет на инициирование процедуры импичмента главе государства

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Разногласия между президентом республики Игорем Додоном и правящим парламентским большинством, и правительством продолжают нарастать. Это констатируют местные политологи, и об этом можно судить по целому ряду вопросов, касающихся функционирования и развития государства, по которым главе республики и властному большинству не удается достигнуть консенсуса.

Между тем, в молдавском обществе активно обсуждается вопрос: пойдет ли правящая парламентская коалиция на инициирование процедуры импичмента главе государства, либо побоится это сделать, учитывая, что президент был избран всенародно? Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал политолог Виктор Жук.

"Если бы вопрос об импичменте обсуждался только в парламенте и не было бы необходимости вынесения этого вопроса на всенародный референдум, то правящее большинство могло бы пойти на такой шаг и найти 67 голосов. Даже фракция коммунистов воспользовалась бы ситуацией и отомстила бы социалистам за то, что в свое время увели у них большую часть электората", — заявил Жук.  

Однако, по словам политолога, правящее большинство не рискнет пойти на такой шаг, поскольку результаты референдума по вопросу отставки главы государства могут оказаться провальными, что может негативно сказаться на последующих результатах партий, входящих в коалицию, на следующих парламентских выборах.   

Анжела Колацки
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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"Я думаю, что в рамках плебисцита отправить действующего президента в отставку будет крайне сложно, учитывая то, как мобилизуются граждане Молдовы, живущие и работающие за рубежом. Более того, объявление процедуры импичмента выставит главу государства в качестве политической жертвы, что автоматически сыграет на росте его популярности в народе, а партия, которую он ранее возглавлял, может взять на следующих выборах гораздо больше, чем предсказывают социологи", — подчеркнул собеседник.

Напомним, что в июне нынешнего года, в рамках пленарного заседания, спикер парламента республики Андриан Канду уже намекал главе государства на возможность запуска процедуры импичмента. Согласно действующему законодательству, чтобы отправить главу государства в отставку, против него должно проголосовать столько же граждан, сколько выбрали его на эту должность, плюс один избиратель, а это — 834 тысячи 82 человека. 

Теги:
правящая коалиция, импичмент, Додон, спикер, референдум, отставка, Президентура, парламент Молдовы, правительство Молдовы, Виктор Жук, Игорь Додон, Андриан Канду, Молдова, Кишинев
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