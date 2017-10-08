Какими качествами должен обладать следующий примар Кишинева

Известный в Молдове PR-менеджер Людмила Андроник рассказала корреспонденту Sputnik о том, как должен выстраивать свою предвыборную кампанию и последующую работу новый мэр столицы, чтобы навести порядок в городе

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. На фоне задержания генпримара Кишинева Дорина Киртоакэ и помещения его под домашний арест, а также учитывая запущенный социалистами референдум по вопросу снятия с должности столичного градоначальника, его возвращение в примэрию муниципия видится совсем туманным.

Параллельно с этим в экспертном сообществе уже задаются вопросом: какими личностными качествами должен обладать тот, кто займет кресло, которое почти 10 лет грел Киртоакэ? Удастся ли ему в корне переломить ситуацию и сделать город по-настоящему европейским и комфортным для горожан, а не кормить избирателя лишь популистскими лозунгами? Ответы на эти вопросы корреспонденту Sputnik дала известный в Молдове PR-менеджер Людмила Андроник.

По словам эксперта, для того, чтобы навести порядок в городе и муниципии, во главе столичной примэрии должен встать человек, лишенный политических амбиций и, как модно было говорить в советские времена, "крепкий хозяйственник". Между тем, как уточнила собеседница, на заранее "расстрельную" должность мэра Кишинева должен прийти человек поистине смелый, который сможет с достоинством парировать и своим оппонентам, и выстроить эффективный, рабочий диалог с горожанами и жителями пригородов столицы.

"Это должен быть очень смелый человек. Он должен отойти от политиканства в своей работе и сделать максимальный акцент в деятельности на хозяйственной работе. Киртоакэ затевал очень много новых начинаний. Но делал он все как-то неумело, спустя рукава. Все дела как бы оставались на полпути: завезли камень и песок, и год-другой он лежит, а примар выходит с политическими декларациями", — подчеркнула собеседница.

Однако, несмотря на четкую картину необходимости прихода к власти в Кишиневе человека, умеющего работать закатав рукава, по мнению Андроник, жители муниципия на следующих местных выборах вновь могут руководствоваться принципом "из двух зол выберем меньшее". То есть, если в первом туре кишиневцы будут обращать внимание на умение кандидата эффективно руководить муниципальным хозяйством, то во втором вновь будет разыграна геополитическая карта.

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"Голосование в Кишиневе вновь пройдет исходя не из личностных качеств кандидата в примара. Люди опять пойдут голосовать, руководствуясь не управленческими, менеджерскими качествами кандидата, а исходя из того, какую партию или вектор внешнеполитического развития он будет собой олицетворять. Опасаюсь, что все произойдет так, как это было во втором туре местных выборов в столице в 2015 году, когда электорат выбирал между Дорином Киртоакэ и Зинаидой Гречаный", — заявила Андроник.

Сам же процесс местных выборов в столице, эксперт охарактеризовала, как "молдавскую рулетку", раскрученную на популистских лозунгах, к которым так привыкло жадное ухо кишиневских избирателей.

В противовес Киртоакэ, который зачастую доходил чуть ли не до войны с муниципальными советниками, Людмила Андроник говорит, что следующий генпримар должен быть настоящим, оптимистически настроенным лидером, который сможет внушить доверие и вдохновить на совместную слаженную работу большинство народных избранников, вне зависимости от их политической ориентации.

Отто фон Бисмарк писал: "никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов". Хорошо, если жители муниципия Кишинев все же научатся отделять зерна от плевел и выбирать мэра, руководствуясь его реальными предыдущими заслугами по улучшению условий жизни людей (если таковые, конечно, имеются), а не сладострастными лозунгами о светлом будущем в европейской столице, разрушающейся год от года буквально на глазах.