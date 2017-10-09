Почему НАТО и ЕС споткнулись на Молдове, о чем свидетельствует отказ обсуждать в ПА НАТО вопрос о выводе российских войск из Приднестровья

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Ни в НАТО, ни в ЕС не будут сейчас предпринимать что-либо в отношении Молдовы, заявил в беседе с корреспондентом Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

© Sputnik/ Юрий Сомов Россия и НАТО - возможен ли диалог по вопросу Приднестровья

НАТО и ЕС в размышлениях

"В НАТО и в ЕС понимают, что в Молдове есть парламент и правительство, лояльные Западу, но есть и президент, который хочет договариваться с Россией. Поэтому западные партнеры ждут, когда в Кишиневе ситуация разрешится либо в одну, либо в другую сторону. Пока в Молдове все в подвешенном состоянии, на Западе никаких конкретных решений касательно вашей страны не будут принимать", — сказал Коновалов.

Он отметил, что можно рассматривать как заслугу Додона тот факт, что НАТО и ЕС находятся в режиме ожидания касательно будущего Молдовы.

Эти слова подтверждает тот факт, что в понедельник в Бухаресте на пленарном заседании Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО делегация из Молдовы обратилась к участникам встречи с просьбой включить в резолюцию поправку о выводе российских военных, включая и миротворцев с территории Приднестровья. Но представители альянса отказали Кишиневу в этой просьбе "поскольку резолюция ориентирована на Черное море, а Молдова не является прибрежным государством, эту тему невозможно обсуждать в рамках проходящей сессии". НАТО пообещало рассмотреть вопрос Кишинева на следующем заседании ПА, в 2020 году.Также эксперт считает, что Тирасполь пойдет на сближение с Кишиневом только в том случае, если ключевые вопросы будет решать один человек, а не группа лиц, часто меняющих свое мнение.

© REUTERS/ Inquam Photos / Octav Ganea Йоханнис: Румыния хочет усиления присутствия НАТО в Черном море

Тень трезубца

"Пока в Молдове происходит нет согласия между ветвями власти, Приднестровье не будет доверять правому берегу. Возьмем, к примеру, случай с участием молдавских военных в учениях на Украине, когда правительство одобрило этот шаг, а президент выступил против, но кабмин ему не внял", — отметил Коновалов.

Напомним, что в начале сентября президент Игорь Додон запретил военным из Молдовы участвовать в международных учениях "Быстрый трезубец", организованных в Яворове во Львовской области (инициатива проведения военных учений принадлежит командованию войск США в Европе). В администрации главы государства сообщили, что "в соответствии с частью 3 статьи 33 Закона о национальной обороне, требуется утверждение Верховного командования вооруженных сил". В итоге президент не утвердил участие личного состава Нацармии в этих учениях и попросил отменить отправку за границу указанного контингента Национальной армии и уведомить организаторов, что Молдова не примет участие в этих событиях.

Филип: хотим корректных дебатов по выводу иностранных военных>>>

Но премьер-министр Павел Филип заявил, что правительство по закону обязано обеспечить рост навыков Национальной армии. В итоге военнослужащие из Молдовы отправились на эти учения.

"Теперь Додон инициировал сбор подписей граждан по вопросу о переходе страны на президентскую форму правления. Если это произойдет, то Кишинев будет де-факто представлять конкретный человек, с которым Тирасполь сможет договариваться", — прокомментировал Коновалов.