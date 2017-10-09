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Молдавский флаг и Триумфальная арка в Кишиневе

Молдова между НАТО и Россией – эффект позднего прозрения

© Fotolia/ Leonid Andronov
Политика
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Тема:
Миротворческая миссия в Приднестровье (17)
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Молдова между НАТО и Россией – эффект позднего прозрения: ситуацию комментирует российский эксперт Владимир Богатырев

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Несмотря на то, что в НАТО преобладает российская риторика, тем не менее, в Альянсе понимают, что ОГРВ в Приднестровье делает свое необходимое дело, поэтому боеприпасы в Колбасном до сих пор находятся на своем месте, заявил в беседе с корреспондентом Sputnik председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) генерал-майор запаса Владимир Богатырев.

Александр Шевченко
© Video: Youtube / РИСИ ТВ
Шевченко: заявления о замене миротворцев – политическая шумиха

Эти слова подтверждает тот факт, что в понедельник в Бухаресте на пленарном заседании Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО делегация из Молдовы обратилась к участникам встречи с просьбой включить в резолюцию поправку о выводе российских военных, включая и миротворцев с территории Приднестровья. Но представители альянса отказали Кишиневу в этой просьбе "поскольку резолюция ориентирована на Черное море, а Молдова не является прибрежным государством, эту тему невозможно обсуждать в рамках проходящей сессии". НАТО пообещало рассмотреть вопрос Кишинева на следующем заседании ПА, в 2020 году.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ), расположенная на левом берегу Днестра, выполняет две основные задачи: осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами, а также охраняет военные склады в районе населённого пункта Колбасное.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский и посол России в РМ Фарит Мухаметшин
© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Приднестровье высказало однозначную позицию по выводу миротворцев

На сегодняшний день в составе ОГРВ в Приднестровье остаются два отдельных мотострелковых батальона (выполняют миротворческие задачи), батальон охраны и обслуживания.

Российская группировка в Приднестровье не имеет ударной направленности, не имеет средств обеспечения ПРО или ПВО, средств ядерного сдерживания, нет испытательных полигонов, радаров, узлов связи, артиллерии, авиации, танков, которые были бы сопряжены с российской армией.

За 25 лет миротворческой миссии, благодаря высокому профессионализму военнослужащих, в регионе не было ни одного серьезного инцидента.

Приднестровье является единственным регионом на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.

"Если поставить вопрос о ликвидации миротворческого контингента в Зоне безопасности на Днестре, то это может привести к серьезным последствиям", — отметил Богатырев.

По его словам, при отсутствии миротворцев на Днестре проблемы как в самой Молдове, так и у ее ближайших соседей могут спровоцировать политические противоречия в Кишиневе.

Миротворческий пост в Приднестровье, архивное фото
© Sputnik. Евгений Панасенко
Миссия с плюсом: почему миротворцы не должны уходить из Приднестровья

"Российские военнослужащие находятся на Днестре с конкретной миссией — охранять боеприпасы, которые исторически принадлежат именно России. Это делается для того, чтобы избавить Европу от угрозы применения этого оружия. А так как вывезти его в Россию через Украину на данный момент невозможно, то все заявления о необходимости вывода ОГРВ из Приднестровья — не более, чем политические прокламации", — сказал собеседник.

Он заметил, что миротворческая миссия на Днестре — это следствие международного решения, и чтобы вывезти миротворцев из региона, это решение нужно сперва отменить.

"Ежели говорить о смене миротворческого формата, то это никак не включает присутствие в его рамках российских военных эта мысль не устраивает некоторых политиков. Да и финансы на новую миссию нужно найти. Есть ли они, скажем, у ООН, пока неясно. И, наконец, необходимо согласие и Кишинева, и Тирасполя на новый миротворческий формат", — заключил эксперт.

Тема:
Миротворческая миссия в Приднестровье (17)

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Теги:
миротворцы, ООН, ОГРВ, ЕС, НАТО, Молдова, Россия, Украина, Приднестровье
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