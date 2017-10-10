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Конституционна ли европейская интеграция Молдовы

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Политика
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Тема:
Евроинтеграция: вчера, сегодня, завтра (72)
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Конституционна ли европейская интеграция Молдовы - рассуждает эксперт Дмитрий Журавлев

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Если Основной закон страны превратить в инструмент политической борьбы, то очень скоро Основного закона в этой стране не будет — такое мнение в беседе с корреспондентом Sputnik выразил российский эксперт, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя желание правящей коалиции Молдовы внести в Конституцию положение о евроинтеграции нашего государства.

Виктор Степанюк
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Степанюк: евроинтеграция не может стать идеологией Молдовы

В пятницу, 6 октября, депутаты парламента утвердили инициативу фракции Демпартии по созданию рабочей группы для изменения Конституции и включению в нее пункта о том, что главной стратегической целью республики является европейская интеграция. В состав группы вошли демократы Сергей Сырбу, Раиса Апольски, представители Народно-европейской партии Еуджен Карпов и Михаела Спэтару. Социалисты, коммунисты, либерал-демократы и либералы отказались выдвигать своих депутатов в эту рабочую группу.

Рабочая группа разработает и представит парламенту в течение 45 дней законопроект по изменению и дополнению Конституции, учитывая решение Конституционного суда от 9 октября 2014 года об ориентации республики на европейские демократические ценности как определяющего элемента конституционной идентичности Молдовы. После того, как текст поправки в Конституцию будет готов, его передадут в Конституционный суд.

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"Включать положение о векторе внешней политики к текст Основного закона — неприемлемо. Дело не только в демократии, дело в Конституции. Политический вектор априори не может быть вечным, и его внесение в Конституцию дает нам понять, что Основной закон будет меняться вместе со сменой политического вектора", — отметил Журавлев.

По его словам, ни одна страна Европы не позволяла себе что-либо подобное даже во время пребывания в социалистическом лагере.

"Даже Болгария или Албания, самые лояльные в ту пору к СССР, никогда не прописывали в Конституции положение об ориентации в сторону Союза. Это никому не могло прийти в голову! Конституция — это свод положений, практически никогда не подлежащих изменению", — сказал Журавлев.

Он добавил, что прекрасно понимает мотивы правящей в Молдове коалиции, которая "хочет законодательно закрепить свое нынешнее положение, потому что они уверены, что оно не всегда будет таким, каким является сейчас".

"После парламентских выборов коалиция может не набрать необходимого количества голосов. А, если это положение, о евроинтеграции, будет прописано в Конституции, то новое парламентское большинство получит много проблем, прежде чем уберет его оттуда. Вектор внешней политики не может менять от выборов к выборам", — прокомментировал Журавлев.

Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
© Sputnik/ Nicolai Kibich
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Тема:
Евроинтеграция: вчера, сегодня, завтра (72)

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Теги:
Конституция, евроинтеграция, ЕС, Дмитрий Журавлев, Молдова
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