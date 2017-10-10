Как в Молдове поняли, что "солнце не восходит на западе"

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Если бы 80 % жителей Молдовы, согласно многочисленным опросам общественного мнения, хотели бы вступления своей страны в Евросоюз, то это положение не нужно было бы закреплять в Конституции — такое мнение в беседе с корреспондентом Sputnik выразил российский эксперт Дмитрий Журавлев, комментируя желание правящей коалиции Молдовы внести в Конституцию положение о евроитеграции нашего государства.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Степанюк: евроинтеграция не может стать идеологией Молдовы

В пятницу депутаты парламента утвердили инициативу фракции Демпартии по созданию рабочей группы для изменения Конституции и включению в нее пункта о том, что главной стратегической целью республики является европейская интеграция. В состав группы вошли демократы Сергей Сырбу, Раиса Апольски, представители Народно-европейской партии Еуджен Карпов и Михаела Спэтару. Социалисты, коммунисты, либерал-демократы и либералы отказались выдвигать своих депутатов в эту рабочую группу.

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Рабочая группа разработает и представит парламенту в течение 45 дней законопроект по изменению и дополнению Конституции, учитывая решение Конституционного суда от 9 октября 2014 года об ориентации республики на европейские демократические ценности как определяющего элемента конституционной идентичности Молдовы. После того, как текст поправки в Конституцию будет готов, его передадут в Конституционный суд.

"В 90-е годы все страны постсоветского пространства "шли" на Запад без каких-либо закреплений в законодательстве. Не будем же мы писать в Конституции о том, что "Солнце всходит на востоке". Это и так всем понятно. Теперь же в наших странах, в том числе и в Молдове, появилось сомнение в том, что "Солнце всходит на западе". Вот и решила правящая коалиция закрепить этот момент законодательно", — объяснил Журавлев.

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По его словам, что касается несогласия населения с вектором евроинтеграции, то "либералы во всем мире редко когда считаются с позицией большинства граждан, а в Молдове, как в маленькой стране, это видно гораздо явственнее".