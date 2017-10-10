Почему ООН не повлияет на вывод российских миротворцев из Зоны безопасности на Днестре, а НАТО и ЕС будет выгоден нейтралитет Молдовы, объяснил российский эксперт

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Генеральная ассамблея ООН не примет никаких резолюций по поводу присутствия или вывода иностранных военных в Молдове, заявил в беседе с корреспондентом Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

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В сентябре 2017 года премьер-министр Молдовы Павел Филип на Генеральной ассамблее ООН попросил включить в повестку 72-й сессии организации вопрос о выводе с территории Приднестровья иностранных военных.

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Он выразил надежду на то, что обсуждение этого вопроса странами-членами ООН "станет важным и необходимым упражнением превентивной дипломатии в отношении страны и региона, где поддержание мира и безопасность подрываются отсутствием диалога, основанного на взаимном уважении и соблюдении фундаментальных принципов международного права".

Также Филип заявил в ООН, что необходимо трансформировать миротворческие силы в Приднестровье в международную гражданскую миссию. В итоге на основании договоренности между заинтересованными делегациями, было принято решение отложить рассмотрение этих вопросов до следующей встречи, которая пройдет, предположительно, 19 октября.

"Такие документы принимает Совет безопасности ООН, а в него входят Россия и Китай. Вы понимаете, как эти страны проголосуют", — отметил Коновалов.

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По его словам, российские миротворцы должны оставаться в Зоне безопасности на Днестре, потому что приднестровская сторона никому, кроме России, не доверяет.

"К западным миротворцам у Тирасполя доверия нет никакого. Нужно брать курс на создание совместной миротворческой миссии. Ведь были же до 2014 года в Приднестровье наблюдатели от Украины. Но эта совместная миссия должна работать обязательно при участии российских представителей", — сказал Коновалов.

Напомним, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ), расположенная на левом берегу Днестра, выполняет две основные задачи: осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами, а также охраняет военные склады в районе населённого пункта Колбасное.

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На сегодняшний день в составе ОГРВ в Приднестровье остаются два отдельных мотострелковых батальона (выполняют миротворческие задачи), батальон охраны и обслуживания.

Российская группировка в Приднестровье не имеет ударной направленности, не имеет средств обеспечения ПРО или ПВО, средств ядерного сдерживания, нет испытательных полигонов, радаров, узлов связи, артиллерии, авиации, танков, которые были бы сопряжены с российской армией.

За 25 лет миротворческой миссии, благодаря высокому профессионализму военнослужащих, в регионе не было ни одного серьезного инцидента.

Приднестровье является единственным регионом на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.

"От решения приднестровского вопроса, кстати, напрямую зависит то, останется ли Молдова нейтральной страной или же войдет в какой-либо военный блок. Создается парадокс — чтобы вступить, например, в НАТО, Молдова должна решить внутренний конфликт. Но урегулировать этот конфликт можно будет только когда Кишинев на практики будет придерживаться своего конституционного нейтралитета", — прокомментировал Коновалов.

Он предположил, что нейтралитет Молдовы "устроит и НАТО, и Евросоюз".

"Если президенту Игорю Додону на пути решения приднестровского вопроса удастся переломить ситуацию в легитимном поле, то это создаст общеевропейский прецедент. Может измениться подход и к Минским соглашениям, и к разногласиям Мадрида и Барселоны, и нормандскому формату", — заключил собеседник.