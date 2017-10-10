Детали встречи Путина и Додона: что обсудят президенты

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали переговоров между Владимиром Путиным и Игорем Додоном. Встреча пройдет накануне заседаний Совета глав стран СНГ и Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС). Президент Молдовы приглашен на заседание ВЕЭС в качестве гостя, отмечает РИА Новости. © Sputnik/ Sergey Guneyev Додон надеется, что Путин посетит Молдову в 2018 году

ВОПРОСЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Как ожидается, Путин и Додон обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую сферу, а также проблематика приднестровского урегулирования.

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Помощник президента России напомнил, что в отношении приднестровского урегулирования Россия последовательно выступает за достижение компромисса между Кишиневом и Тирасполем, выработанного в ходе равноправных переговоров на основе норм и принципов международного права. По его словам, необходимо продолжить работу по созданию атмосферы доверия между берегами Днестра.

Что касается двусторонних отношений, то, как отметил Ушаков, в 2016 году Россия утратила статус главного торгового партнера Молдовы. По итогам прошлого года товарооборот сократился на 5%, до 1,16 миллиарда долларов, а в январе-июле нынешнего года он составил 604 миллиона долларов.

"По просьбе партнеров Россия сняла ряд ограничений в отношении ввозимой молдавской продукции. В результате в январе-июле импорт из Молдовы вырос на 62% и достиг 163 миллионов долларов. При этом поставки сельхозсырья и продовольствия увеличились более чем в 2 раза", — пояснил Ушаков.

Сам Додон ранее говорил, что намерен обсудить с Путиным вопрос снятия российских импортных пошлин на ряд молдавских овощей и фруктов.

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Ранее президент Молдовы заявлял о существенном наращивании объемов экспорта овощей и фруктов в РФ. Так, по данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, из 9,3 тысячи тонн овощей, которые Молдова экспортировала с января по июль 2017 года, 8,8 тысячи тонн пришлись на страны СНГ, из которых 8,18 тысячи тонн были отправлены в РФ. При этом за 2016 год Молдова экспортировала в Россию всего 981 тонну овощей.

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Еще одной из важных сфер взаимодействия между странами является энергетика. Российская компания "Газпром" владеет 50% компании "Молдовагаз", а также осуществляет транзит газа в Европу.

В Приднестровье функционирует входящая в "ИНТЕР РАО" Молдавская ГРЭС, которая покрывает до 70% потребностей Молдавии в электричестве.