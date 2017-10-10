Молдова – скрытые зоны евроинтеграции

Молдова – лакуны евроинтеграции: в нашей стране часто желаемое выдается за действительное, и та же история со стремлением в Евросоюз

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Демократическая партия выступила с инициативой о внесении изменений в Конституцию Молдовы с тем, чтобы евроинтеграция была закреплена в Основном законе страны в качестве стратегического вектора внешнеполитического развития.

© Sputnik/ Александр Натрускин Журавлев: власти Молдовы лишь прикрываются евроинтеграцией

Как заявил лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, данная инициатива базируется на постановлении Конституционного суда Молдовы, где сказано, что ориентация на европейское демократическое и ценностное пространство является определяющим элементом конституционной идентичности Республики Молдова.

Однако ряд экспертов и политических комментаторов в корне не согласны с такой постановкой вопроса, считая, что она влечет за собой засилье определенной политической идеи. А такая монополия, уверены политологи, недопустима в современном демократическом обществе.

Политолог Виктор Степанюк считает, что евроинтеграция — это такая же идеология, как социализм, коммунизм и т.д. Эксперт отметил в беседе с корреспондентом Sputnik, что Основной закон страны не может содержать в себе официальную идеологию. Так, по крайней мере, поступают в Европе, на которую власть в Молдове официально равняется.

EMMANUEL DUNAND Конституционна ли европейская интеграция Молдовы

"Все началось с того, что сам Конституционный суд затянул некоторых политиков в эти дискуссии. Бывший глава КС Александр Тэнасе как-то заявлял, что законодательство нашей страны, в основном, выражают идею евроинтеграции. Но это не так. Конституция предусматривает отсуствие какой-либо идеологии в государственном устройстве", — прокомментировал Степанюк.

По его словам, в большинстве стране Европы считают, что в обществе и в политике должна быть свободная конкуренция идеологий.

"А если парламент следующего созыва в основной своей массе будет против евроинтеграции? Снова менять Конституцию?!", — сказал Степанюк.

Он уверен, что эта инициатива ДПМ в очередной раз фатально разделит общество и политическую его прослойку, в частности, на два непримиримых лагеря.

Хуже всего в этом случае, считает собеседник, то, что Брюссель потакает подобным инициативам в Молдове, в том числе и стремлению Демпартии объявить себя главным проводником евроинтеграции.

© Sputnik/ Alexandr Osmatesco Мигранян: Брюссель не пойдет на принятие Молдовы в Евросоюз

Выходит, что Европа самой же себе противоречит? С одной стороны, нигде в просвещенных странах субконтинента идеология не является краеугольным камнем государственного устройства. С другой же, подобные начинания в Кишиневе всячески поощряются априори анти-идеологичным Брюсселем.

Может быть, власти Молдовы таким образом хотят получить для страны новые дотации? Но и с этим не все гладко. Например, обещанные к нынешнему моменту 100 миллионов евро финансовой помощи, по словам премьер-министра Павла Филипа, Молдова не получит.

Как сообщил Филип, ЕС отказал Молдове в предоставлении эти денег "из-за невыполнения необходимых для выделения транша условий". Правда, Филип выразил мнение, что власти страны смогут выполнить все требования только в 2018 году, но таков ли будет исход вопроса, пока никто не знает.

Кстати, не так давно Европарламент заявил о высоком уровне коррупции в Молдове, ухудшении ситуации в области прав человека и свободы слова. Стоит ли при этом властям Молдовы продолжать декларировать приверженность евроинтеграции — вопрос открытый.