Додон и Путин обсудили вопросы Приднестровья и мигрантов

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Глава республики Молдова Игорь Додон в ходе встречи во вторник с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за амнистию молдавских мигрантов.

"Хочу еще раз сказать спасибо за решение проблемы в отношении мигрантов. Несколько десятков тысяч (человек) получили возможность решить свои проблемы и легализоваться. Были, безусловно, и проблемы, не всем нравится возобновление нашего стратегического партнерства, были и внутри страны, и внешне некоторые попытки спровоцировать на конфронтацию руководство наших стран", — сказал Додон, которого цитирует РИА Новости.

Также глава государства отметил, что с начала 2017 года значительно вырост экспорт товаров из Молдовы в РФ.

В свою очередь Путин отметил, что все эти решения принимались в качестве поддержки усилий главы Молдовы.

"Решения, которые были приняты в ходе и результате наших переговоров, имею ввиду либерализацию, связанную с трудовыми мигрантами, открытие сегментов российского рынка, я должен прямо сказать, что это сделано не то, чтобы авансом, но с целью поддержки ваших усилий, направленных на нормализацию российско-молдавских отношений", — подчеркнул Путин.

Додон надеется, что Путин посетит Молдову в 2018 году>>>

Также стороны обсудили приднестровскую проблему. Додон заявил, что вернуться к политическому урегулированию ситуации в Приднестровье можно после парламентских выборов 2018 года.

"Уверен, что парламент окажется промолдавским и будет настроен на решение этой очень важной проблемы", — сказал Додон.

Путин добавил, что страны будут выстаивать отношения исходя из политического взаимодействия.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

Президент Молдовы прибыл 10 октября в Сочи для участия в заседании Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского Экономического Совета. Кроме встречи с президентом РФ Владимиром Путиным у него запланированы встречи и с другими официальными лицами. Также Додон посетит Сочинский государственный университет, встретится со студентами и с представителями молдавской диаспоры города Сочи и Краснодарского края.