Додон заверил Путина, что не подпишет ни один антироссийский закон

Молдавский лидер Игорь Додон не подпишет ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил на встрече с лидером России Владимиром Путиным, что не подпишет ни один антироссийский закон.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Канду: Додон обязан подписать законы, повторно принятые парламентом

Противостояние парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента Додона — с другой обостряется с каждым днем.

Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Востоком, а именно с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада.

Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов. В конце сентября депутаты повторно проголосовали за законы, которые ранее отклонил Додон, и отправили их на повторное рассмотрение главе республики.

"Заверил президента России, что не подпишу ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно. Это, в частности, касается и законопроекта о запрете трансляции российских новостных и информационно-аналитических передач на территории Молдовы", — написал Додон на своей странице Facebook после встречи с президентом РФ во вторник в Сочи.

Додон отметил, что далеко не всех в молдавской политической элите устраивает улучшение молдо-российских отношений и развитие стратегического партнерства между странами.

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"Правительство и парламентское большинство, контролируемое странами Запада, всеми силами пытается подорвать отношения между нашими странами. Заявил, что категорически осуждаю любые антироссийские проявления в деятельности властей Молдовы, такие как депортации из Молдовы российских должностных лиц, журналистов и артистов, антироссийскую пропаганду государственных СМИ", — добавил Додон.

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Заняв должность президента 23 декабря 2016 года, Додон совершил несколько официальных визитов в Москву и провел ряд встреч с лидером России Владимиром Путиным. В результате стороны достигли договоренностей по вопросам миграционной политики и экспортным поставкам.