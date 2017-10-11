Замминистра финансов Молдовы снята с должности на время следствия

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Замминистра финансов Мария Кэрэуш, арестованная 6 октября по делу о коррупции, отстранена от занимаемой должности на время расследования. Такое решение принято членами правительства среду на основании запроса правоохранительных структур Молдовы.

В здании Минфина 6 октября прошли обыски, по итогам которых были задержаны четыре человека — замминистра финансов Мария Кэрэуш и три бизнесмена.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Задержан вице-министр финансов Молдовы

В Национальном антикоррупционном центре позднее сообщили, что в августе этого года чиновница, зная о том, что правительство распорядилось о выделении 15 миллионов леев (0,85 миллиона долларов) из резервного фонда для укрепления материально-технической базы публичного медико-санитарного учреждения Республиканская клиническая больница, якобы попыталась убедить руководство больницы, что перевод этих денег зависит исключительно от ее решения, а чтобы медучреждение получило соответствующую сумму, ей необходимо предоставить вознаграждение.

Также, по информации следствия, она обещала, что может способствовать дополнительному выделению аналогичной суммы на ремонт и реконструкцию медучреждения. Кроме того, чиновница попросила сотрудника Республиканской клинической больницы оказать поддержку представителям ряда строительных компаний на публичных торгах, которые должны были состояться 11 октября 2017 года.

Антикоррупционный центр Молдовы лютует: задержаны еще 5 человек>>>

Взамен замминистра обещала представителю больницы вознаграждение в размере 5% от выделенной суммы, а еще 5% должны были уйти ей.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 15 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 500 тысяч леев (28,5 тысяч долларов), и лишением права занимать определенные государственные должности сроком от 10 до 15 лет.