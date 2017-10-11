Полный штиль: формат 5+2 – нужен ли он Кишиневу и Тирасполю

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Переговорный формат 5+2 не отвечает проблемам, существующим на Днестре, заявил корреспонденту Sputnik политический комментатор Илья Киселев.

По его словам, он скептический относится к большому числу участников любого переговорного процесса, так как "чем больше сторон, тем труднее решить вопрос".

"Нужно, чтобы в переговорах по Приднестровью участвовали те, без кого решение этого вопроса невозможно. Это априори Кишинев и Тирасполь. Думаю, что необходимо учитывать и мнение Москвы", — объяснил Киселев.

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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Канду надеется, что переговоры в формате "5+2" пройдут до конца года

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев выразил надежду на то, что председательство Италии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которую она возглавит в будущем 2018 году, станет более эффективным, нежели пребыванием в этом статусе Австрии, которая завершит свой мандат в конце нынешнего 2017 года.

По его словам, когда формировалась переговорная площадка, известная как формат "5+2", то в основе ее лежала определенная философия, заключающаяся в том, что неформальным вождем этого процесса будет ОБСЕ. Раз в год председательство в этой организации переходит от одной страны к другой, и каждый приходит со своим видением решения проблемы. Австрийцы пришли с идеей того, что каждое заседание формата должно завершатся достижением конкретных договоренностей.

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"Я честно пытался сказать, что если бы стороны могли действовать таким путем, то никакой необходимости в международном посредничестве не возникло бы. Давно бы Кишинев и Тирасполь обо всем между собой договорились, и проблема была бы решена. Искренне повторяю — к сожалению, оказался прав я, а не наш австрийский коллега", — посетовал Губарев.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате 5+2 участвуют Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.