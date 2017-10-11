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Совет глав государств СНГ в Сочи

Додон рассказал, о чем шла речь на заседании глав стран-участниц СНГ

© Facebook / Dodon Igor
Политика
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Молдавский лидер рассказал о решениях, которые были приняты в рамках Совета глав государств Содружества, а также о том, на что он обратил внимание в беседе с коллегами по СНГ

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отметил важность существования Содружества независимых государств в интересах всех его участников.

В среду в Сочи прошел Совет глав государств (СГГ) Содружества в узком и широком форматах. Эта структура является высшим органом СНГ. В рамках СГГ обсуждаются принципиальные вопросы, затрагивающие общие интересы государств Содружества. Накануне у молдавского лидера состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.

"Рассмотрели широкий круг вопросов дальнейшего развития сотрудничества в самых разных областях и приняли целый ряд важнейших решений", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Важность СНГ

Молдавский лидер "отметил важность существования СНГ в интересах всех его участников".

"Врозь, в полном отрыве друг от друга, нас бы давно, по отдельности, расчленили бы на геополитической дыбе. Это не только метафора, но и реальность наших дней. Многие почувствовали такого рода разрушительные процессы в своих странах", — подчеркнул Додон.

По его словам, "не только экономическая самодостаточность, но и сама государственность Молдовы зависит от стабильности и положительных процессов в странах СНГ и в ЕАЭС".

"Поэтому для нас, существование СНГ и ЕАЭС — это, без кавычек, вопрос выживания как полноценное государство", — отметил Додон.

Какие решения приняли лидеры стран СНГ

Как отметил Додон, среди принятых решений значится объявление 2020 года Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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"Другой важный документ нашей встречи — совместное Заявление глав государств СНГ о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей. В этом документе, в частности, отмечается, что поддержка института семьи является одним из главных приоритетов правовой, социально-экономической и социально-демографической политики стран СНГ", — рассказал Додон.

Он пояснил, что в документе подчеркивается важность выработки эффективных организационно-правовых, экономических и информационно-просветительских мер, направленных на формирование благоприятных условий для создания семьи, охраны здоровья матери и ребенка, развития института усыновления, поддержки молодых родителей, заботы о старших поколениях.

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"В заявлении идет речь о необходимости взаимодействия в решении проблем, связанных с насилием в семье, нарушением прав ребенка, а также по вопросам профилактики, предотвращения и расследования преступлений в отношении детей, снижения детской смертности, повышения уровня культуры воспитания", — добавил президент Молдовы.

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По его словам, текст подписанного заявления будет передан в ООН, ОБСЕ и другие международные организации.

"Были приняты Концепции государств-участников СНГ в противодействии коррупции, а также в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения, и другие решения", — отметил Додон.

Молдова заинтересована в своем председательстве в СНГ

Глава республики с сожалением отметил, что Молдова упустила возможность получить председательство в СНГ в 2017 году.

"Однако мы от этой идеи не отказываемся и будем добиваться этого почетного статуса", — так президент Молдовы выразил заинтересованность в получении председательства Молдовы в СНГ в следующие годы. "Мы должны развивать сотрудничество как на Западе, так и на Востоке", — подчеркнул Додон.

Президент РФ Владимир Путин
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По его мнению, обширный потенциал сотрудничества Молдовы с восточными партнерами не реализован в полном объеме.

"Убежден, что Молдова должна играть более активную роль на постсоветском пространстве, в частности, в рамках СНГ и ЕАЭС", — заключил молдавский лидер.

СНГ — межгосударственное объединение большинства бывших союзных республик СССР. Образовано 8 декабря 1991 года руководителями Белоруссии, Российской Федерации и Украины, подписавшими соглашение о его создании. Сейчас в состав Содружества входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.

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Теги:
важность, Игорь Додон, СНГ, Молдова, Россия
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