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Тирасполь

Поддержит ли Запад политику Додона в Приднестровье

CC BY 2.0 / Eugene Romanenko / Tiraspol - chapel, government
Политика
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Тема:
Миротворческая миссия в Приднестровье (20)
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Поддержит ли Запад политику Додона в Приднестровье, объяснил немецкий политолог Александр Рар

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Нет ничего нового в теме вывода российских военных с территории Приднестровья, заявил в беседе с корреспондентом Sputnik немецкий политолог Александр Рар.

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© Sputnik/
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По его словам, такие попытки — заявить о необходимости вывода российских военных из региона — предпринимались едва ли не со времени вооруженного конфликта на Днестре в 1992 году.

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"Во-первых, непонятно, чем заменить нынешний миротворческий контингент. У западных структур и государства — своя головная боль: им нужно решить вопрос о присутствии миротворческого контингента в востоке Украины. Во-вторых, неплохо бы спросить мнение Тирасполя по этому вопросу. А приднестровская сторона, уверен, будет выступать решительно против вывода российских военных из региона", — отметил Рар.

Он добавил, что сегодня на Западе надеются, что приднестровский вопрос решится мирно, по тому пути, который начал президент Молдовы Игорь Додон. Рар считает, что политика нынешнего главы молдавского государства найдет позитивный отклик на Западе, так как она направлена на мирное воссоединение государства.

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Оперативная группа российских войск (ОГРВ), расположенная на левом берегу Днестра, выполняет две основные задачи: осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами, а также охраняет военные склады в районе населённого пункта Колбасное.

На сегодняшний день в составе ОГРВ в Приднестровье остаются два отдельных мотострелковых батальона (выполняют миротворческие задачи), батальон охраны и обслуживания.

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Российская группировка в Приднестровье не имеет ударной направленности, не имеет средств обеспечения ПРО или ПВО, средств ядерного сдерживания, нет испытательных полигонов, радаров, узлов связи, артиллерии, авиации, танков, которые были бы сопряжены с российской армией.

За 25 лет миротворческой миссии, благодаря высокому профессионализму военнослужащих, в регионе не было ни одного серьезного инцидента.

Приднестровье является единственным регионом на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.

Миротворческая миссия в Приднестровье: 25 лет без войны
© Sputnik/ Вадим Русу
Миротворческая миссия в Приднестровье: 25 лет без войны
Тема:
Миротворческая миссия в Приднестровье (20)

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Теги:
миротворцы, ОГРВ, ЕС, НАТО, Александр Рар, Молдова, Россия, Украина, Приднестровье
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