Мистика в политике: как проведут пятницу 13-го депутаты и министры

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип и спикер высшего законодательного органа республики Андриан Канду возглавят совместное заседание правительства и парламента, которое состоится в пятницу, 13 октября.
В дискуссии примут участие члены кабинета министров, а также председатели парламентских комиссий. В ходе заседания планируется рассмотреть внедрение повестки по приоритетным реформам до конца текущего года, а также план по имплементации соглашения об ассоциации с ЕС на 2017 год.
Кроме того, министры и депутаты обсудят выполнение обязательств перед МВФ, а также приоритетные направления на последующий период в совместной работы правительства и парламента.