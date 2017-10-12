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Парламент Молдовы

Мистика в политике: как проведут пятницу 13-го депутаты и министры

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Парламент и правительство Молдовы проведут в пятницу, 13 октября, совместное заседание - Sputnik выяснил, что будет на повестке дня у чиновников

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип и спикер высшего законодательного органа республики Андриан Канду возглавят совместное заседание правительства и парламента, которое состоится в пятницу, 13 октября.

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В дискуссии примут участие члены кабинета министров, а также председатели парламентских комиссий. В ходе заседания планируется рассмотреть внедрение повестки по приоритетным реформам до конца текущего года, а также план по имплементации соглашения об ассоциации с ЕС на 2017 год.

Кроме того, министры и депутаты обсудят выполнение обязательств перед МВФ, а также приоритетные направления на последующий период в совместной работы правительства и парламента.

 

 

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Теги:
заседание, парламент, правительство, Молдова
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