В Тирасполе собрались представители 15 городов

В Тирасполе, в канун празднования 225-летия, проводится пленарное заседание Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ)

ТИРАСПОЛЬ, 13 окт — Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе проходит пленарное заседание Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) в рамках празднования 225-летия города. В канун юбилея сюда приехала большая делегация из 15 городов.

"Мы заинтересованы в развитии международного сотрудничества. Сегодняшняя конференция является тому подтверждением. Тирасполь хочет участвовать в различных программах, процессе обмена опытом. Уверен, что и другим городам будет интересен опыт Тирасполя", — сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Международная конференция МАГ проводится под названием "Партнерство бизнеса и власти — основа муниципальной социальной политики".

"Представители городов рассказали, как партнерство происходит в их городах, предложили определенные механизмы взаимодействия власти и бизнеса, которые также могли бы быть полезны и Тирасполю", — отметил глава Тирасполя Олег Довгопол.

По его словам, конференция намного шире, чем просто общение между представителями городов-побратимов, она не ограничивается только обменом опытом среди ее участников.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Встреча МАГа запланирована ко дню города Тирасполя

"Проводятся пленарные заседания, секции, после чего заключаются определенные договоренности на уровне официально подписанных документов, устных договоренностей о сотрудничестве. Каждая из этих конференций, как правило, заканчивается плодотворным сотрудничеством между ее участниками", — подчеркнул градоначальник.

Первый вице-президент МАГ Юрий Мищеряков рассказал корреспонденту Sputnik, что главная задача МАГ — объединять интересы городов и делиться опытом.

"И это не просто беседа с коллегой. Мы всю информацию вывешиваем на информационном портале МАГа, обобщаем практику городов. На сайте выложена электронная библиотека, где можно посмотреть опыт более 200 различных городов", — рассказал он.

В настоящее время в состав МАГ входит 87 городов из 9 стран СНГ. Среди главных задач ассамблеи — формирование условий стабильного развития экономики городов, поддержание всестороннего сотрудничества между городами и регионами в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарно-культурной и социальной областях, обмен опытом и реализация в общих интересах совместных проектов для решения проблем городов. Тирасполь состоит в МАГ с 2006 года.