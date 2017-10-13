Чего ждать от встречи Додона и Путина в Сочи, рассказал политолог Валерий Осталеп

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Поступательный диалог между Молдовой и Россией дорогого стоит, — так политолог, директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп прокомментировал в беседе с корреспондентом Sputnik итоги встреч президентов РМ и РФ Игоря Додона и Владимира Путина в Сочи.

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Напомним, Додон встретился во вторник в Сочи с Путиным. Глава молдавского государства прибыл в Сочи для участия в заседании Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского Экономического Совета.

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Президент Молдовы в ходе встречи со своим российским коллегой выразил признательность за амнистию молдавских мигрантов и отметил, что с начала 2017 года значительно вырос экспорт товаров из Молдовы в Россию. В свою очередь Путин отметил, что все эти решения принимались в качестве поддержки усилий главы Молдовы.

Также стороны обсудили приднестровскую проблему. Додон заявил, что вернуться к политическому урегулированию ситуации в Приднестровье можно после парламентских выборов 2018 года. Путин добавил, что страны будут выстраивать отношения, исходя из политического взаимодействия.

"Несмотря ни на что, поступательный диалог обеих стран довольно ценен. Мало в нашем регионе государств, которые могли бы гордиться такими отношениями на высшем уровне. Желаю Молдове, чтобы та атмосфера, которую создает президент, была и в действиях других высших структур власти нашей страны", — отметил Осталеп.

По его словам, для рядового налогоплательщика важна не критика действий президента, которую некоторые силы применяют исключительно для самопиара, а — факт существования с Россией особых отношений, что впоследствии может позитивно сказаться на нашей экономике.

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"Увы, но я не жду радикальных перемен в наших торговых отношениях сразу же после этой встречи. Это не произойдет в силу действий других наших государственных структур и влияния западных партнеров, использующих Молдову в играх против России", — сказал Осталеп.