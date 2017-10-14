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Как в Молдове расшатывают краеугольный камень демократии

EMMANUEL DUNAND
Политика
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Как в Молдове расшатывают краеугольный камень демократии, объяснил немецкий политолог Александр Рар

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не подпишет ни один принимаемый парламентом РМ законопроект, направленный против РФ.

Президент РФ В. Путин встретился с президентом Молдовы И. Додоном
© Sputnik/ Михаил Климентьев
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Ранее большинство молдавских депутатов проголосовало за принятие законопроекта, предполагающего запрет на вещание на территории Молдовы информационных и аналитических телепрограмм российского телевидения.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что тенденция борьбы с российскими и пророссийскими СМИ — сильна в странах Восточной Европы, например, в государствах Балтии.

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"В странах же Западной Европы такого сильного противодействия российским СМИ нет. Да, критикуется телеканал Russia Today, но запретить его никто не может, так как существует закон о свободе масс-медиа", — сказал Рар.

Он выразил надежду на то, что и в Молдове, официальной стремящейся в Евросоюз, скоро поймут, что нельзя пресекать свободу слова, один из краеугольных камней демократии.

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Теги:
передачи, телеканалы, СМИ, запрет, евроинтеграция, Александр Рар, Молдова, Россия
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