Как в Молдове расшатывают краеугольный камень демократии

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не подпишет ни один принимаемый парламентом РМ законопроект, направленный против РФ.

© Sputnik/ Михаил Климентьев Эксперт: встреча с Путиным увеличила политический вес Додона

Ранее большинство молдавских депутатов проголосовало за принятие законопроекта, предполагающего запрет на вещание на территории Молдовы информационных и аналитических телепрограмм российского телевидения.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что тенденция борьбы с российскими и пророссийскими СМИ — сильна в странах Восточной Европы, например, в государствах Балтии.

Додон рассказал, о чем шла речь на заседании глав стран-участниц СНГ >>>

"В странах же Западной Европы такого сильного противодействия российским СМИ нет. Да, критикуется телеканал Russia Today, но запретить его никто не может, так как существует закон о свободе масс-медиа", — сказал Рар.

Он выразил надежду на то, что и в Молдове, официальной стремящейся в Евросоюз, скоро поймут, что нельзя пресекать свободу слова, один из краеугольных камней демократии.