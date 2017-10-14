Как в Молдове расшатывают краеугольный камень демократии

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не подпишет ни один принимаемый парламентом РМ законопроект, направленный против РФ.
Ранее большинство молдавских депутатов проголосовало за принятие законопроекта, предполагающего запрет на вещание на территории Молдовы информационных и аналитических телепрограмм российского телевидения.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что тенденция борьбы с российскими и пророссийскими СМИ — сильна в странах Восточной Европы, например, в государствах Балтии.
Додон рассказал, о чем шла речь на заседании глав стран-участниц СНГ >>>
"В странах же Западной Европы такого сильного противодействия российским СМИ нет. Да, критикуется телеканал Russia Today, но запретить его никто не может, так как существует закон о свободе масс-медиа", — сказал Рар.
Он выразил надежду на то, что и в Молдове, официальной стремящейся в Евросоюз, скоро поймут, что нельзя пресекать свободу слова, один из краеугольных камней демократии.