Движение "Воевод" выступило против изменения Конституции Молдовы

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Национальное движение "Воевод" и Молодежное движение "Последователи Штефана" выступили против желания некоторых депутатов молдавского парламента изменить статью 13 Конституции Республики Молдова включением с нее синтагмы "румынский язык", сообщил корреспонденту Sputnik президент движения "Воевод" Николай Паскару.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Историк: кириллица в молдавском языке использовалась еще 800 лет назад

По его словам, существует стопроцентная историческая аргументация того, что в Молдове периода Средних веков, Нового и новейшего времени название родного языка молдаван — молдавский.

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"Мы считаем, что желание изменить название языка приведет к дестабилизации в стране. Эта инициатива принадлежит либерально-демократической партии, которая имеет сегодня нулевой рейтинг, а представители этого политформирования участвовали в выводе государственных денег из Молдовы за рубеж. Усматриваем в нынешних действиях этих политиков желание привлечь к себе как можно больше внимания, чтобы вернуть себе популярность", — отметил Паскару.

Он призвал граждан Молдовы и другие общественные силы поддержать озвученную им позицию и "не поддаваться на популистские инициативы".