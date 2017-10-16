Чем грозит изменение названия государственного языка Молдовы

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. В наших этнополитических и геополитических условиях изменение названия государственного языка с молдавского на румынский означает трансформацию молдавской этнической идентичности в румынскую, а за этим последует и утрата молдавской политической идентичности, заявил в соцсетях доктор исторических наук Иван Грек.
Так ученый прокомментировал инициативу некоторых депутатов парламента Молдовы об изменении статьи 13 Конституции страны.
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"Если такое изменение названия государственного языка произойдет в 2018 году, это будет означать скрытую форму унири (вхождение Молдовы с состав Румынии — ред.) ее отложенный статус. То есть формально утрата Молдовой своего суверенитета может произойти позднее, де-юре она будет мелькать на политической сцене, а де-факто? ЕС не допустит ухода Барселоны от Мадрида, потому что это элемент его развала. А поглощение Бухарестом Кишинева он просто не заметит, поскольку это не только его укрепление, но и геостратегическое действо", — отметил Грек.
По его словам, "процесс давно идет в этом направлении, молдавская этническая нация оказалась неспособной отстаивать свою идентичность, а не-молдаване лишены права решать эту проблему за мажоритарный этнос".
"Таким образом, с изменением названия государственного языка будет покончено с идеей формирования молдавской политической и гражданской нации. Может, стоит, все-таки, решить эту проблему на референдуме, в котором должны участвовать все сторонники молдавской гражданской нации?", — сказал Грек.