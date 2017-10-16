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Дорин Киртоакэ

Киртоакэ не зарегистрировали кандидатом на референдуме

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
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Тема:
Дорин Киртоакэ и новости о чиновнике (49)
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Совет кишиневского избирательного округа не набрал достаточно голосов, чтобы Дорин Киртоакэ мог стать электоральным конкурентов на местном референдуме

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Электоральный совет избирательного округа Кишинева ждет разъяснений Центризбиркома о том, можно ли зарегистрировать Дорина Киртоакэ электоральным конкурентом для участия в референдуме 19 ноября. Об этом заявил в понедельник вице-председатель электорального совета избирательного округа муниципия Кишинэу Виталие Мирон.

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Члены Совета не смогли в понедельник сами принять подобное решение. За регистрацию Киртоакэ, который подал документы как физическое лицо, проголосовали всего трое из девяти присутствовавших, против выступили двое, а воздержались еще четверо. Для того, чтобы решение было одобрено, необходимы по меньшей мере голоса шести человек.

"Мы подчиняемся ЦИКу и должны руководствоваться его решением. Как зампредседателя подал запрос в Центризбирком, чтобы получить разъяснение, как мы должны поступить в этом случае. Будет назначено еще одно чрезвычайное заседание электорального совета после того, как мы получим ответ от ЦИК", — сказал Мирон. 

Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей.

Дорин Киртоакэ
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Смена судьи не помогла Киртоакэ

Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

25 мая Киртоакэ задержали по подозрению по делу о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Столичный градоначальник помещен под домашний арест на 30 дней. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет лишения свободы. Кроме того, в сентябрe антикоррупционные органы страны сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

В октябре члены Центральной избирательной комиссии проголосовали за создание избирательного округа для проведения местного референдума. Его границы соответствуют границам административно-территориальной единицы, предусмотренным законом об административно-территориальном делении Республики Молдова. 

Кроме того, ЦИК утвердил список политических партий, которые могут вступить в электоральную кампанию перед референдумом. Как уточнила Руссу, речь идет о 45 политформированиях, список которых предоставило ранее министерство юстиции.

Тема:
Дорин Киртоакэ и новости о чиновнике (49)

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Теги:
электоральный совет, избирательный округ, местный референдум, Виталие Мирон, Кишинев
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