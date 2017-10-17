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Экс-глава МИД Италии Франко Фраттини на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Экс-глава МИД Италии: Европа абсолютно близка России

© Sputnik/ Victor Ciobanu
Политика
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Экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik Молдова рассказал о проблемах миграции, об отношениях между Европой и США,а также о санкциях против России

Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, выступая на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи, заявил, что в настоящее время в мире наблюдается глобальный беспорядок, поскольку некоторые государства принимают односторонние решения. В качестве примера он привел США, которые вышли из парижского соглашения о климате, и готовы выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Мигранты
© AFP/ CARLO HERMANN
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На фестивальной площадке ВФМС "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" Фраттини выступил на тему "Модель ООН. Открытость". По итогам беседы с участниками Фестиваля Фраттини дал эксклюзивное интервью корреспонденту Sputnik Молдова Виктору Чобану.

- Может ли миграция повлиять на безопасность, стабильность и мир в Европейском союзе?

— Может серьезно дестабилизировать, так как Италия (и в принципе Европа) занимают гораздо меньшую площадь, чем вся Африка. Невозможно создать отдельный мир в Средиземноморье. Нравится нам это или нет, но поток отчаявшихся людей продолжится. Лучше управлять этими потоками. Управлять ими надо на европейском уровне, но не в Европе, а создавать предпосылки для экономического роста, рабочие места, предлагать инструменты для развития и инициативы по микрокредитованию в странах, откуда отчаявшиеся люди решают уехать. Это единственный способ добиться успеха. Иначе, когда девочки из Нигерии, которые становятся жертвами торговли людьми, прибывают на Сицилию, необходимо их принимать. Других вариантов нет. Но гораздо лучше создать условия для тех, кто отчаялся, чтобы они оставались дома.

- Говоря о достаточно веском слове Европы в мировой политике, аспект, который Вы затронули в своем выступлении, есть ли смысл в "Соединенных штатах Европы", учитывая национальные настроение в странах-членах ЕС?

— В Италии, к примеру, сейчас мало кто говорит о Соединенных штатах Европы, поскольку национальные и националистические подходы в настоящее время растут и даже преобладают, к сожалению, потому что идея в едином взгляде на вопросы обороны, безопасности, внешней политики дало бы Европе больше сил на мировом уровне. Есть риск стать маловажными, так как маленькая Италия, как и маленькая Германия в сравнении с большой Россией, или Китаем, или США не представляют ничего. Поэтому важно оставаться едиными, по крайней мере в совместной обороне, безопасности и, кто знает, может в будущем и во внешней политике.

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- Касаясь отношений между ЕС и США и роли Штатов в принятии Евросоюзом решений, а также боязни Америки в улучшении отношений между Европейским союзом и Россией…

— Иногда они обеспокоены, но ошибаются, так как Европа может сыграть роль моста через традиции, историю, культуру. Европа абсолютно близка Российской Федерации, в частности, страны, как моя Италия, у которых довольно доверительные отношения. К сожалению, действует политика санкций, ошибочная политика. Италия одна из тех стран, которые выступают за отмену санкций. Надеюсь, наступит тот момент, надеюсь, что скоро, эти санкции будут аyнулированы, потому что они ошибочны для Европы. И не только для Италии, для России, но и в конечном счете для США. Лучше иметь лояльного друга, чем того, кто следует за приказами или принципами, но это уже другая история.

Франко Фраттини — бывший министр иностранных дел Италии, который занимал этот пост в II, III и IV правительствах под руководством Сильвио Берлускони. Также Фраттини был вице-председателем Европейской комиссии и европейским комиссаром по вопросам юстиции, свободы и безопасности в период 2004-2008 годов.

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Теги:
отношения ЕС-США, экс-глава МИД, миграция, санкции, Франко Фраттини, Италия, Европа, США, Россия
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