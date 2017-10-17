О чем говорили президент Молдовы и посол России

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил во вторник с послом России в республике Фаритом Мухаметшиным вопросы, касающиеся двухсторонних отношений.

Как написал Додон на своей странице в Facebook, стороны высказались за активизацию и придание нового импульса стратегическому развитию молдавско-российских отношений, с учетом итогов встречи с президентов Молдовы и России в Сочи.

"Обсудили ход организации совместного заседания молдавско-российской межпарламентской группы дружбы с участием депутатов Государственной Думы РФ и депутатов парламента Молдавии. Заседание запланировано на конец ноября", — отметил Додон.

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По его словам, также рассмотрели вопросы, касающиеся приднестровского вопроса. "Высказались за приложение общих усилий по развитию диалога на различных уровнях с представителями Приднестровья. Посол России поддержал открытость института президента к выстраиванию диалога с представителями Приднестровья, включая и на уровне руководства", — подчеркнул Додон.

Он сообщил, что в ходе встречи стороны "пришли к общему мнению о необходимости поддержать стабильность в данном регионе посредством диалога и укрепления мер доверия, в чем должен быть заинтересован как Кишинев, так и Тирасполь".

"Некоторые непродуманные шаги со стороны некоторых представителей администрации, о которых писали местные СМИ в Приднестровье, вызывают определенную озабоченность. Высказал пожелание, что совместными усилиями удастся преодолеть этот негативный процесс и восстановить позитивный диалог", — отметил Додон.