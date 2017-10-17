Спор Филипа и Додона: КС решил в пользу правительства

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Спикер парламента или глава правительства Молдовы могут исполнить обязанность президента страны, если тот временно не может ее выполнить. Такое решение озвучил во вторник Конституционный суд.

"На основании части 1 (б) статьи 135, статьи 140 Конституции, статьи 26 Закона о КС, статей 6, 61, 62 (б), 68 Кодекса юрисдикции КС, суд постановил, что в отношении статьи 91 Конституции отказ президента исполнять конституционные обязательства представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности и оправдывает их исполнение, что обеспечивается в установленном порядке — председателем парламента или премьер-министром — для исполнения этих конституционных обязанностей президента", — сказал председатель Конституционного суда Тудор Панцыру.

Он также добавил, что "установление исполнения обязанностей, вызванное преднамеренным отказом исполнять конституционную обязанность, и обстоятельства, которые оправдывают исполнение обязанностей президента, необходимо констатировать Конституционному суду в каждом случае отдельно в соответствии с компетенциями КС, согласно части 1 (f) статьи 135 Конституции".

"Данное решение окончательно, обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента провозглашения", — сказал Панцыру.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон считает незаконным назначение главы Минобороны без его декрета

В сентябре Демпартия рекомендовала президенту Игорю Додону утвердить в должности руководителя оборонного ведомства Евгения Стурзу. Глава государства позже сообщил об отказе, предложив назначить на этот пост Виктора Гайчука. Премьер-министр Молдовы Павел Филип счел аргументы президента недостаточными, сообщив о намерении повторно предложить кандидатом на пост министра обороны Евгения Стурзу.

Президент Молдовы Игорь Додон официально уведомил кабмин об отказе утверждать на пост министра обороны вице-председателя Народно-европейской партии Еуджена Стурзу и отметил, что назначение на эту должность без его указа будет незаконным.

В итоге правительство на специальном заседании 19 сентября приняло решение обратиться в Конституционный суд за пояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра.

"Сегодняшнее решение Конституционного суда подлежит уголовному преследованию. Конституция – не тряпка, о которую могут вытирать ноги в том числе и граждане другого государства. Это комплексные действия по узурпации власти. Мы не признаем это решение Конституционного суда. Министр, назначенный таким образом, не может быть признан", — сказал советник президента Максим Лебединский после озвучивания решения КС.

С конца 2016 года в Молдове нет министра обороны. 27 декабря президент подписал указ об отставке Анатола Шалару. С тех пор главу Минобороны так и не назначили. В настоящее время обязанности главы ведомства исполняет Георге Галбура.