В Приднестровье началась ротация российских миротворцев

Мотострелковые батальоны оперативной группы российских войск в Приднестровье приступили к ротации, сообщила в среду пресс-служба Западного военного округа (ЗВО)

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) выступила с заявлением: мотострелковые батальоны оперативной группы российских войск в Приднестровье приступили к ротации.

"Ротация российских миротворческих батальонов в зоне безопасности является плановой и завершится 23 октября", — говорится в сообщении.

По данным ЗВО, ротация пройдет в два этапа. В рамках первого личный состав мотострелкового подразделения погрузит штатное вооружение и имущество на технику, а в рамках второго совершит марш в центральный участок зоны безопасности, находящийся в Дубоссарах.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.