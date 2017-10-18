18:20 18 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
протест платформы DA

Один из спонсоров "Платформы DA" покинул партию

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
Получить короткую ссылку
132 0 0

Еще один вице-председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" решил покинуть политформирование и вообще уйти из политики

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Вице-председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" ("Платформа "Demnitate și Adevăr"), предприниматель Алена Мандати решила уйти из политформирования и вообще "завязать" с политикой. Причина ухода, как объяснила бизнесвумен, — отсутствие времени и состояние здоровья.

Митинг внепарламентской оппозиции в Кишиневе Майя Санду и Андрей Нэстасе
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Плохому танцору PAS-DA известно, что мешает…

"Если заниматься политикой серьезно, то нужно посвящать этому много времени, а в Республике Молдова необходимо отдавать этому и здоровье. У меня ни того, ни другого, поэтому не могу заниматься серьезно политикой. По этим причинам решила навсегда покинуть политику", — написала Мандати на своей странице в Facebook.

Мандати — один из основных спонсоров партии "Платформа DA". Согласно последнему отчету политформирования за первый семестр текущего года, который был представлен в Центризбирком, Мандати перечислила DA более 24 тысяч леев. В частности, фирма "Edit-Prom", которая, как сказано, принадлежит Мандати, перевела на счет партии свыше 45 тысяч леев.

В 2016 году финансовый вклад предпринимателя составил 28 тысяч леев, а через свои фирмы Edit-Prom и Domultera она перечислила 318 тысяч леев. Сын Мандати Кэтэлин пожертвовал "Платформе DA" в 2016 году пять тысяч леев.

По некоторым данным, Алена Мандати также финансирует телеканал Jurnal TV.

Ранее партию "Платформа DA" покинул другой вице-председатель. Речь идет о бывшем судье в Европейском суде по правам человека Станиславе Павловски. Лидер "Платформы DA" Андрей Нэстасе не прокомментировал публично принятое Мандати решение.

По теме

Санду стала единым кандидатом платформы DA, партий PAS и ЛДПМ
Редеют ряды партии "Платформа DA"
Протест платформы DA: протест ради протеста
Платформа DA: путь в никуда
Теги:
выход из партии, политика, Платформа DA, Алена Мандати, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вагоны и контейнеры в Рижском порту
    На картах не значится

    Первый контейнерный поезд прибыл в Ригу из Китая, но никто не берется сказать, станет ли маршрут регулярным: на карте экспортеров из КНР Латвии не значится.

  • Учения НАТО, архивное фото
    НАТО подшофе

    Страны Балтии становятся не только основным полигоном НАТО в Восточной Европе, но и местом неподобающих развлечений для военнослужащих альянса.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступает на церемонии по случаю развертывания многонационального батальона НАТО в Тапа
    Шаг на Запад

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает Россию врагом, но убеждена, что для нормализации отношений с Западом первый шаг должен сделать Кремль.

  • Марихуана, архивное фото
    Не картошкой единой

    Белорусы собрали больше 4 тысяч подписей за легализацию марихуаны – если она наберет достаточно сторонников, ее рассмотрят парламент и МВД.

  • Мальчик у входа в класс в одной из московских школ, архивное фото
    Школьное насилие

    Мониторинг, который провели в 109 школах Грузии в 2016-2017 годах при поддержке Детского фонда ООН, выявил факты насилия над учениками.

  • Ученый с микроскопом
    Необходимая экспертиза

    Судмедэксперты Абхазии устанавливают личность и причины гибели мужчины, чье тело было найдено в горах: предположительно, это россиянин Андрей Лихачев.

  • Цибирова Камилла
    Осетинский клинок

    Осетинская спортсменка Камилла Цибирова в составе сборной Москвы завоевала золото на турнире по фехтованию в Казани.

  • Вагоны и контейнеры в Рижском порту
    На картах не значится

    Первый контейнерный поезд прибыл в Ригу из Китая, но никто не берется сказать, станет ли маршрут регулярным: на карте экспортеров из КНР Латвии не значится.

  • Учения НАТО, архивное фото
    НАТО подшофе

    Страны Балтии становятся не только основным полигоном НАТО в Восточной Европе, но и местом неподобающих развлечений для военнослужащих альянса.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
Вечная мерзлота: кто обитает на архипелаге Земля Франца-Иосифа
Автомобиль припарковался на дереве
Воздушная посадка: в Китае автомобиль "припарковался" на дереве
Формула 6 кошельков
Формула "6 кошельков" - как научиться копить при любых доходах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться