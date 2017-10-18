Один из спонсоров "Платформы DA" покинул партию

Еще один вице-председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" решил покинуть политформирование и вообще уйти из политики

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Вице-председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" ("Платформа "Demnitate și Adevăr"), предприниматель Алена Мандати решила уйти из политформирования и вообще "завязать" с политикой. Причина ухода, как объяснила бизнесвумен, — отсутствие времени и состояние здоровья.

"Если заниматься политикой серьезно, то нужно посвящать этому много времени, а в Республике Молдова необходимо отдавать этому и здоровье. У меня ни того, ни другого, поэтому не могу заниматься серьезно политикой. По этим причинам решила навсегда покинуть политику", — написала Мандати на своей странице в Facebook.

Мандати — один из основных спонсоров партии "Платформа DA". Согласно последнему отчету политформирования за первый семестр текущего года, который был представлен в Центризбирком, Мандати перечислила DA более 24 тысяч леев. В частности, фирма "Edit-Prom", которая, как сказано, принадлежит Мандати, перевела на счет партии свыше 45 тысяч леев.

В 2016 году финансовый вклад предпринимателя составил 28 тысяч леев, а через свои фирмы Edit-Prom и Domultera она перечислила 318 тысяч леев. Сын Мандати Кэтэлин пожертвовал "Платформе DA" в 2016 году пять тысяч леев.

По некоторым данным, Алена Мандати также финансирует телеканал Jurnal TV.

Ранее партию "Платформа DA" покинул другой вице-председатель. Речь идет о бывшем судье в Европейском суде по правам человека Станиславе Павловски. Лидер "Платформы DA" Андрей Нэстасе не прокомментировал публично принятое Мандати решение.